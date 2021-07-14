Turkcell teknolojisiyle Türkiye'nin yanında

İSTANBUL (AA) - Turkcell, yerli ve milli teknoloji yatırımlarına hız verdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Turkcell veri güvenliğini üst seviyeye çıkaran ve dünya çapında milyonlarca kişi tarafından kullanılan dijital servisler geliştirdi.

Yerli ve milli teknolojilerle Türkiye’ye değer üreten Turkcell, iletişimin ve haberleşme güvenliğinin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha ortaya koyan 15 Temmuz hain darbe girişiminin ardından, gerçekleştirdiği yatırımlara hız verdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, o gece verilen büyük mücadelenin en büyük kahramanı Türk milletine, Turkcell teknolojisiyle destek olduklarını belirtti.

Erkan, şunları kaydetti:

"Türkiye’nin Turkcell’i olarak çalışmalarımızı ilk günden itibaren yerli ve milli hassasiyetinin üzerinde durarak üretiyoruz. Türkiye’nin verisi Türkiye’de kalmalı prensibiyle ürün ve servislerimizi geliştiriyoruz. Temel stratejimizde dijital servislerimiz, dijital iş servislerimiz ve Techfin servislerimiz önemli bir yer tutuyor. Bu stratejimiz dahilinde attığımız adımların, 15 Temmuz gibi hain girişimlere karşı da güçlü bir önleyici ve engelleyici mekanizma oluşturduğuna inanıyoruz."

Gebze, Ankara ve İzmir’in ardından bu yıl açılışı gerçekleşecek Çorlu Veri Merkezi ile, Turkcell’in verilerin güvenliğini ve mahremiyetini güvence altına almak için attığı adımlara bir yenisini daha ekleyeceğini ifade eden Erkan, Turkcell olarak Veri Merkezlerinin Ulusal Veri Güvenliği açısından stratejik değere sahip olduğuna inandıklarını belirtti.

Erkan, "Turkcell Çorlu Veri Merkezi ile birlikte bu hayati alanda yaptığımız yatırımların tutarı toplamda 2 milyar TL’yi aşacak. Bu topraklardan çıkan bir şirket olarak, bu ülkede kazandıklarımızı yeni yatırımlarla ülkemize geri döndürmeye devam edeceğiz. 2020 yıl sonu itibarıyla, bugüne kadar (lisans bedelleri, kule ve baz istasyonları, fiber ekipmanları ve kazıları, veri merkezleri ve yerli ve milli dijital ürünler de dahil olmak üzere) ülkemize 50 milyar TL’lik yatırım yaptık ve bu yatırımlar artan tempoyla devam edecek." değerlendirmesinde bulundu.

- "BİP dünya genelinde de 82 milyondan fazla indirmeye sahip"

Her türlü senaryoda kesintisiz hizmet sunmanın önemini, geçmişteki farklı acı tecrübelerden dolayı ülkece çok iyi bildiklerini aktaran Erkan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"15 Temmuz kalkışmasında yabancı anlık mesajlaşma uygulamalarının kullanılması nedeniyle yerli ve milli mesajlaşma uygulamamız BiP’in daha da geliştirilmesi için yatırımlara hız vermiştik, bugün o yatırımların karşılığını almaya başladık. BiP 2021 yılının ilk çeyreğinde ülkemizde en çok indirilen mobil uygulama oldu ve dünya genelinde de 82 milyondan fazla indirmeye sahip. Web arayüzünden arama, kaybolan mesaj, grup görüntülü görüşme, 106 dilde anlık çeviri ve para gönderme gibi özelliklerimizi rakiplerimizden çok daha önce hayata geçirmiştik. Bunun yanı sıra kişisel verilerin korunması konusunda uyguladığımız şeffaf politika sayesinde uluslararası alanda en hızlı büyüyen iletişim platformlarından biri haline geldik.”

Erkan, 15 Temmuz gecesi tüm olanaklarını seferber ederek milleti hedef alan bu saldırının karşısında durduklarını ve en hızlı harekete geçen şirketlerden biri olduklarını kaydetti.

Bugün Turkcell’in dijital servislerinin milyonlarca kullanıcıya ulaşan, pek çok ülkeye ihraç edilen çok değerli yerli ve milli teknoloji ürünleri haline gelmesinden gurur duyduklarını belirten Erkan, "Yerli baz istasyonu, yerli otomobil gibi tarihi hamlelerde yer alarak ülkemize maddi ve manevi her türlü desteği vermeye devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Erkan, şunları kaydetti:

"Türkiye’nin iletişim ve dijitalleşme teknolojisi alanındaki lider şirketi olarak güçlü teknolojik altyapımız, geniş mobil ve fiber iletişim ağlarımız, Türkiye’nin dört bir yanındaki veri merkezlerimiz, yetişkin ve yetkin mühendis kadromuz sayesinde kesintisiz hizmet sunmaya devam edeceğiz. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü vesilesiyle, bu hain darbe girişiminde ülkesini koruma pahasına canını feda eden tüm kahraman şehitlerimizi ve gazilerimizi saygıyla bir kez daha anıyorum."

