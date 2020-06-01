Turkcell'in büyüyen dijital servisleri yeni istihdam fırsatları sağlıyor

İSTANBUL (AA) - Turkcell, Kovid-19 ile beraber değişen ve artan müşteri ihtiyaçlarına daha iyi cevap verebilmek için yazılım geliştirme ekibini büyütecek.

Turkcell'den yapılan açıklamaya göre, yerli ve milli teknoloji üretiminin daha da önem kazandığı bu dönemde Turkcell Dijital Servisler ve Çözümler, CRM, Network Teknolojileri Geliştirmeleri, Finansal Teknolojiler ve Hastane Bilgi Yönetim Sistemleri gibi alanlarda çalışmak üzere 80 yazılım geliştirme uzmanı (developer) işe alınacak.

İlgili mühendislik fakültelerinden 4 yıllık örgün öğretim lisans mezunu olan, 2 yılı aşkın mesleki tecrübesi bulunan yazılım geliştirme uzmanları, yeni açılacak pozisyonlara "kariyerim.turkcell.com.tr" adresi ve Turkcell Linkedin sayfası üzerinden 15 Haziran'a kadar başvuruda bulunabilecek.

Adayların işe alım süreçleri, Kovid-19 döneminde evden çalışma düzenine geçen Turkcell İK ekiplerince tamamen dijital ortamda gerçekleştiriliyor. İnternet üzerinden yapılan başvuruların ardından istenen koşulları karşılayan adaylarla, yerli iletişim ve yaşam platformu BiP üzerinden online mülakatlar ve teknik testler yapılıyor.