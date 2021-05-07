Turkcell’in liderlik ettiği uluslararası 5G projesi başarıyla tamamlandı

Turkcell'den yapılan açıklamaya göre, firma kullanıcılara artırılmış 5G deneyimi yaşatacak yeni nesil Temel Şebeke mimarisi üzerinde gerçekleşen testleri sayesinde, hem global 5G standartlarının oluşturulmasına hem de yeni nesil teknolojilerin gelişimine önemli katkılar sundu.

İSTANBUL (AA) - Yeni Nesil Mobil Şebekeler Birliği (NGMN) tarafından, aralarında Orange, T-Mobile, China Mobile gibi dünya telekom devlerinin olduğu şirketlerin iş birliğinde yürütülen ve Turkcell’in liderlik ettiği 5G denemeleri projesi, yeni nesil 5G Temel Şebeke mimarisindeki testlerin tamamlanmasının ardından sona erdi.

Dört yıl süren uluslararası çalışma sayesinde 5G hizmeti verecek şirketlere yol göstermek amacıyla standartların oluşturulmasına yönelik saha denemeleri gerçekleştirildi.

Proje kapsamında artırılmış 5G kullanıcı deneyimi yaşatacak 5G Temel Şebeke mimarisinde daha düşük gecikme, yüksek hız, kapsama artırma özellikleri, çoklu anten teknolojileri ile 4G/5G ortak spektrum kullanımı gibi en yeni teknolojiler başarıyla test edildi. Yeni nesil 5G standartlarının doğrulanmasına katkı sağlayan bu testlerin sonuçlarıyla ilgili detaylı teknik rapor hazırlanarak kuruluşun web sitesinde yayınlandı.

- "Uluslararası yeni nesil 5G standartlarına Turkcell imzasını atıyoruz"

Açıklamada konuyla ilgili görüşlerine yer verilen Turkcell Şebeke Teknolojilerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Gediz Sezgin, şunları kaydetti:

“Uluslararası kuruluşlardaki 5G çalışmalarımızla ülkemizin bu alandaki öncü rolünü başarıyla temsil etmeye devam ediyoruz. Bunun en güzel örneklerinden biri de tüm dünyada cep telefonu kullanıcılarının yüzde 60’ından fazlasına 200’den fazla şebeke ile hizmet veren operatörlerin üyesi olduğu NGMN’de dört yıldır başarıyla yürüttüğümüz 5G test projesi oldu. Dünyanın önde gelen telekom şirketlerinin yer aldığı bu projede Turkcell olarak çalışmalara liderlik ettik.