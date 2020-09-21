Turkcell'in yeni ürünü TV+ Ready ile içerikleri her yerden izleme seçeneği geldi

İSTANBUL (AA) - Türkiye'nin dijital televizyon platformu TV+'ın yeni ürünü TV+ Ready ile televizyonseverler, canlı TV kanallarının yanı sıra filmlere, dizilere ve spor yayınlarına kablosuz internet bağlantısı olan her yerden ulaşabilecek.

Turkcell'den yapılan açıklamaya göre, tüm operatörlerin abonelerine açık olan, taşınabilir ve HDMI girişli herhangi bir televizyona takılınca hazır hale gelen TV+ Ready'nin içinde bulunan TV+ Premium paket sayesinde 5 binden fazla film, dizi ve spor içeriği izlenebilecek.

TV+, izleyicilerin istediği an istediği yerden keyifle televizyon izleyebilmesi için TV+ Ready ile farklı bir izleme deneyimi sunarken, cihazı dileyen herkes rahatlıkla kullanabiliyor.

Taşınabilir TV+ Ready cihazını, kablosuz interneti olan her yerden HDMI girişli bir televizyona taktıktan sonra canlı televizyon kanallarının yanı sıra "Venom", "The Son" ve "Wild District" gibi dünya çapında ses getirmiş 5 binden fazla film ve dizi de izlenebilir hale geliyor.

TV+ Ready ile dünyanın en önemli futbol liglerinden Bundesliga, Premier Lig, basketbol efsanelerinin olduğu NBA ve F1 gibi spor içerikleri ile belgesellere ve binlerce uygulamaya aynı anda ulaşmak mümkün oluyor.