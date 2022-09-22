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Turkcell'in Zekathon turnuvasına başvurular başladı

22.09.2022 10:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

24 Ekim'e kadar başvurulara açık olacak turnuvada öğrenciler, bu yıl sürdürülebilirlik ve çevre temalı projeleriyle yarışacak

İSTANBUL (AA) - Turkcell'in Türkiye'nin özel yetenekli öğrencilerini teknoloji ile tanıştırmak ve onların yeteneklerini erken yaşta keşfedip geliştirmelerine katkıda bulunmak hedefiyle gerçekleştirdiği Zekathon'a başvurular başladı.

Turkcell'den yapılan açıklamaya göre, Turkcell Zeka Gücü Projesi kapsamında düzenlenen ve Bilim Sanat Merkezleri'nde (BİLSEM) okuyan öğrencilerin katılımıyla Milli Eğitim Bakanlığı ile birlikte hazırlanan bir etkinlik olan Zekathon'da öğrenciler, yarışma boyunca online eğitimler alırken mentorlarıyla haftalık toplantılara katılacak ve projelerini geliştirecek.

Gençler, yarışma kapsamında aldıkları eğitimlerin ardından geliştirdikleri sürdürülebilirlik ve çevre temalı projeleriyle yarışacak.

24 Ekim'e kadar başvurulara açık olacak Turkcell Zekathon'un kazananları, 4 Ocak 2023'te düzenlenecek törenle ödüllerine kavuşacak.

Zekathon turnuvası detaylarına ulaşmak ve başvuru için "zekagucu.turkcell.com.tr/zekathon/" web sitesi ziyaret edilebilecek.

- Zeka Gücü sınıflarında 70 binden fazla öğrenciye eğitim verildi

Turkcell Zeka Gücü kapsamında kurulan Teknoloji Laboratuvarları'nda öğrencilere sunulan olanaklar arasında dizüstü bilgisayarlar, 3B yazıcı, akıllı tahta, elektronik ve robotik kodlama setleri ve alet takımları bulunuyor.

Çocuklar yapay zeka, kodlama, uzay bilimleri, robotik, akıllı ev ve bulut teknolojilerine yönelik eğitimler alıyor, projeler geliştiriyor.

Bugüne kadar toplam 45 ilde 80 Turkcell Zeka Gücü sınıfı kuruldu, 70 binden fazla öğrenciye eğitim verildi. 2022'de ise beş yeni sınıf eklendi.

Zeka Gücü öğrencileri, bugüne kadar katıldıkları ulusal ve uluslararası yarışmalarda 400'ü aşkın ödül kazandı. Zeka Gücü eğitim portalında ise bugüne dek 5 milyon sayfadan fazla eğitim içeriği görüntülendi.

Eğitim portalında Türkiye'deki tüm öğrencilerin ücretsiz faydalanabileceği Arduino, Robotik, Uzay Bilimleri, Mobil Oyun Geliştirme, Yapay Zeka, Akıllı Ev, Derin Öğrenme, Dijital Vatandaşlık gibi eğitim içerikleri yer alıyor.

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