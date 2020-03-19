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TÜRKDES’den ambalajlı ekmek açıklaması

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 19.03.2020 17:45 | Son Güncelleme

Ekmek, kağıt ambalajda satılsın taleplerini değerlendiren Tüketiciyi Destekleme Derneği Genel Saymanı Yusuf Önder, “Tüketiciler ülkemizin her yerinde ekmeğin kağıt ambalajda satılmasını istiyor” dedi.Tüketiciyi Destekleme Derneği Genel Saymanı Yusuf Önder, konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, “Geçmiş yıllarda ekmeğin ambalajlanarak satılması gündeme geldi; ancak ambalaj olarak plastik poşet seçilmesi ekmeğin yumuşayıp tadım kalitesinde eksilmesine, tüketici memnuniyetsizliğine yol açması ve benzeri çeşitli sebeplerle bu uygulamaya devam edilemedi.

TÜRKDES’den ambalajlı ekmek açıklaması

Ekmek, kağıt ambalajda satılsın taleplerini değerlendiren Tüketiciyi Destekleme Derneği Genel Saymanı Yusuf Önder, “Tüketiciler ülkemizin her yerinde ekmeğin kağıt ambalajda satılmasını istiyor” dedi.
Tüketiciyi Destekleme Derneği Genel Saymanı Yusuf Önder, konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, “Geçmiş yıllarda ekmeğin ambalajlanarak satılması gündeme geldi; ancak ambalaj olarak plastik poşet seçilmesi ekmeğin yumuşayıp tadım kalitesinde eksilmesine, tüketici memnuniyetsizliğine yol açması ve benzeri çeşitli sebeplerle bu uygulamaya devam edilemedi. Ekmek ve benzeri gıda maddeleri pişirilerek, yemeye hazır hale getirilip, satıldığı için ve herhangi bir temizlik işlemi uygulanamayacağı için, tüketicinin elle temasının önlenmesi, hijyen şartları kesintiye uğramadan ambalajlanarak tüketiciye satılması gerekmektedir. Ambalajsız ekmeklere çoğu satış noktalarında tüketiciler tarafından seçilmek amacıyla dokunulmakta hijyen şartları hiçe sayılarak satın alınmaktadır. Bu sırada tüketiciler kendi satın aldıkları ve tüketecekleri ekmek dahil, diğer tüketicilerin tüketeceği ekmekleri de bulaşık hale getirmektedir” ifadelerini kullandı.

“Tüketicilerin sağlıklı ekmek tüketebilmesi için ekmek ambalajla satılmalıdır”
Ayrıca Önder, tüketicinin direkt tükettiği ekmeğin elden ele geçtiğinden bahsederek, açıklamasını söyle sürdürdü:
“Sadece tüketicilerin değil, ekmek dağıtım elemanlarının da satış noktalarına getirdikleri ekmekleri, ekmek dolaplarına yerleştirirken elle temas ettikleri, tüketicinin direkt tükettiği ekmeğin elden ele geçtiği gözlenmektedir. Bütün bu bahsi geçen olumsuz hijyen koşullarından dolayı, Covid -19 salgını konusunda önemli destekler veren ve radikal kararlar alan kamu otoritesinden ekmeğin fırınlar dahil tüm satış noktalarında ekmeğin kalitesini bozmayacak ambalajla satılması için gerekli mevzuat değişikliğini yapmasını ve ivedilikle uygulamasını bekliyoruz. Tüketicilerin sağlıklı ekmek tüketebilmesi için ekmek ambalajla satılmalıdır.”

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