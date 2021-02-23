Türkeli Belediye Başkanı Şahin Covid-19 aşısı oldu

Türkeli Belediye Başkanı Veysel Şahin, ilk doz Covid-19 aşısını yaptırdı.

Sağlık Bakanlığı tarafından ülke genelinde yürütülen aşılama programı kapsamında sırası gelen Belediye Başkanı Veysel Şahin, Türkeli Devlet Hastanesine gelerek Covid-19 aşısı oldu. Aşı olduktan sonra açıklama yapan Başkan Şahin, "Devletimiz salgın sürecini çok güzel yönetti. Bu konuda sağlık çalışanlarımıza ve yetkililere müteşekkirim. Covid-19’a karşı aşı bulundu. Yerli aşılar da inşallah kısa süre sonra gelecek. Biz de aşımızı yaptırdık. Aşıyı yapan arkadaşımızın eline sağlık, hiç hissetmedim. Toplumun risk altında olan bütün kesimleri de umarım kısa süre içerisinde aşılanmış olur. Ayrıca aşı olsak dahi kurallara riayet etmek durumundayız. Maske, mesafe ve temizlik kurallarını uygulamalıyız. Bu işin şakası yok. Herkese sağlıklı bir yaşam diliyorum" dedi.



