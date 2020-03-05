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Türkeli Cumhuriyet Okuluna "Araştırma Ödülü"

SİNOP HABERLERİ  | 05.03.2020 09:53 | Son Güncelleme

Sinop’ta, 4 ay boyunca yaptıkları robot özdeğerler ve yenilikçi proje çalışmaları yapan Türkeli Cumhuriyet Ortaokulu öğrencilerinden oluşan "Team Serüven" grubu, İstanbul’da katıldıkları yarışmadan "Araştırma Ödülü" kazandı.Türkeli ilçesinde, Cumhuriyet Ortaokulu öğrencilerinden oluşan Team Serüven grubu, 4 ay boyunca öğretmenleri Yasemin Özcan öncülüğünde, danışman öğretmenleri Elif Ecvet ve Murat Korkmaz ile birlikte "Robotik Kodlama" ve "Evsel Artıkların Kompozite Dönüştürülmesi" ile ilgili proje çalışmalarında bulundular.Türkeli ilçesini temsilen İstanbul 16.

Sinop’ta, 4 ay boyunca yaptıkları robot özdeğerler ve yenilikçi proje çalışmaları yapan Türkeli Cumhuriyet Ortaokulu öğrencilerinden oluşan "Team Serüven" grubu, İstanbul’da katıldıkları yarışmadan "Araştırma Ödülü" kazandı.
Türkeli ilçesinde, Cumhuriyet Ortaokulu öğrencilerinden oluşan Team Serüven grubu, 4 ay boyunca öğretmenleri Yasemin Özcan öncülüğünde, danışman öğretmenleri Elif Ecvet ve Murat Korkmaz ile birlikte "Robotik Kodlama" ve "Evsel Artıkların Kompozite Dönüştürülmesi" ile ilgili proje çalışmalarında bulundular.
Türkeli ilçesini temsilen İstanbul 16. Sezon Bilim Kahramanları Derneği’nin düzenlemiş olduğu First Lego Ligi (FLL) yarışmasına katılan Team Serüven grubu, yarışmada araştırma ödülü kazandılar.

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