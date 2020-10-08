YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Sinop
  4. Türkeli Devlet Hastanesinde iki uzman doktor görevine başladı

Türkeli Devlet Hastanesinde iki uzman doktor görevine başladı

SİNOP HABERLERİ  | 08.10.2020 19:58 | Son Güncelleme

Türkeli Devlet Hastanesine ataması gerçekleşen iki uzman doktor görevine başladı.Türkeli Devlet Hastanesine atanan Dahiliye Uzmanı Dr.

Türkeli Devlet Hastanesine ataması gerçekleşen iki uzman doktor görevine başladı.
Türkeli Devlet Hastanesine atanan Dahiliye Uzmanı Dr. Kübra Canaslan ve Aile Hekimi Uzmanı Dr. Önder Bulut, görevine başladı. Böylece dahiliye branşında görev yapan uzman doktor sayısı 2 olurken, bir süredir aile hekimliğinde uzmanlık alanında yaşanan doktor eksikliği de giderilmiş oldu.
Türkeli Devlet Hastanesinde şu anda 1 çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı, 2 dahiliye uzmanı, 1 aile hekimi uzmanı ve 7 pratisyen hekimin görev yaptığı öğrenildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Yemek yerken bile çıkarılmayan maske Yemek yerken bile çıkarılmayan maske
Apartman görevlisinden bikini uyarısı: Şort giy! Apartman görevlisinden bikini uyarısı: Şort giy!
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler
Ödüllü liseliler Türkiye'nin İHA gücünü ileriye taşımak istiyor
Ödüllü liseliler Türkiye'nin İHA gücünü ileriye taşımak istiyor
Tamamlandığında Afyonkarahisar’ın en büyük parklarından biri olacak
Tamamlandığında Afyonkarahisar’ın en büyük parklarından biri olacak
Kış Okulları ve Mesleki Kişisel Gelişim Kursları için kayıtlar başladı
Kış Okulları ve Mesleki Kişisel Gelişim Kursları için kayıtlar başladı
Kur’an-ı Kerimi Güzel Okuma Yarışması 10-13 yaş erkek çocuklar birincisi Kütahya’dan
Kur’an-ı Kerimi Güzel Okuma Yarışması 10-13 yaş erkek çocuklar birincisi Kütahya’dan
Kayserispor'da Sivasspor maçı hazırlıkları
Kayserispor'da Sivasspor maçı hazırlıkları
Ulaş’ta şüpheli hayvan ölümlerinin nedeni salgın
Ulaş’ta şüpheli hayvan ölümlerinin nedeni salgın

Sinop Namaz Vakitleri 8 Ekim Perşembe

İmsak
05:11
Sabah
06:37
Öğle
12:32
İkindi
15:42
Akşam
18:17
Yatsı
19:37

Sinop Nöbetçi Eczaneler 8 Ekim Perşembe

Deva Eczanesi
Boyabat
Dolgun Eczanesi
Gerze
Merve Eczanesi
Ayancik
Özlem Eczanesi
Turkeli
Sağlık Eczanesi
Merkez
Şifa Eczanesi
Erfelek
Tek Eczanesi
Duragan
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
Tosun: ”Pandemi döneminde Karadeniz Bölgesi’nde en çok turist çeken il Sinop”
Tosun: ”Pandemi döneminde Karadeniz Bölgesi’nde en çok turist çeken il Sinop”
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
Boyabat sırık kebabı coğrafi işaret aldı
Boyabat sırık kebabı coğrafi işaret aldı
BBP Sinop’ta teşkilatlanıyor
BBP Sinop’ta teşkilatlanıyor
Sinop Tarihi Cezaevi’nde Roma dönemi kitabeleri bulundu
Sinop Tarihi Cezaevi’nde Roma dönemi kitabeleri bulundu
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.