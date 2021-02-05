Türkeli Yatılı Kız Kur’an Kursu hizmet vermeye başladı

Türkeli İlçe Müftülüğü tarafından 2019 yılında yapımına başlanan Yatılı Kız Hafızlık Kur’an Kursu hizmet binası tamamlanarak, uzaktan eğitim modeliyle hizmet vermeye başladı.

Türkeli, Çatalzeytin ve Ayancık ilçelerinde Yatılı Kız Kur’an Kursu’nun bulunmaması nedeniyle bölgede oluşan ihtiyacı gidermek için 2019 yılında İlçe Müftüsü Hüseyin Gargı öncülüğünde yapımına başlanan 49 öğrenci kapasiteli Türkeli Suffee Yatılı Kız Hafızlık Kur’an Kursu hizmet binası inşası tamamlanarak, hizmet vermeye başladı.

Bir süredir korona virüsü tedbirleri kapsamında uzaktan eğitim modeliyle faaliyetini sürdüren, ortaokul öğrencilerinin öğrenim gördüğü Yatılı Kur’an Kursu, 15 Şubat itibariyle de yüz yüze eğitime geçerek, yeni eğitim yuvası ilk öğrencilerini ağırlayacak.

Kur’an kursunun büyük bir gayretle iki yıl gibi kısa sürede tamamlanarak hizmet verir hale gelmesinin sevinci ve heyecanı içerisinde olduklarını ifade eden Türkeli İlçe Müftüsü Halil İbrahim Kömürcü, “Çocuklarımızın, hayat rehberimiz Kur’an-ı Kerim’i en güzel şekilde okuması, anlaması, güvenilir ve sahih bir bilgiyle temel dini bilgileri öğrenmesi için Kur’an kursumuz büyük bir imkân ve fırsat oluşturacaktır.” diye konuştu.

Kömürcü, “Bu Kurs’ta çocuklarımız, doğru bir yöntem ve bilgi ile Kur’an-ı Kerim ile tanışacaklar. Temel dini bilgileri, ibadetleri ve ahlaki değerleri öğrenecekler. Kardeşliği, saygıyı, sevgiyi, dürüstlüğü, paylaşma ve dayanışmayı adeta yaşayarak öğrenmeye çalışacaklar. Özellikle, insanlığın en güzel örneği Peygamber Efendimiz ve onun hayatı ile karşılaşacak, onu tanımış olacaklar.

Peygamberimizi tanıyan çocuklar; sevgi, saygı, nezaket, zarafet, hak-hakikat, iyilik, ana-baba, akraba ve yakınlara hürmet ve Kur’an’ın bütün güzelliklerinin yaşandığı örnek bir hayatı tanımış olacaklardır” ifadelerini kullandı.

Müftü kömürcü, 15 Şubat tarihi itibariyle yüz yüze eğitim-öğretime başlayacak olan Kur’an kursumuza emeği geçipte ahirete irtihal edenlere Allah’tan rahmet, hayatta olanlara sağlık sıhhat ve afiyet diliyor, vatanımız milletimiz ve hemşehrilerimiz için hayırlı ve mübarek olmasını yüce Rabbimizden niyaz ediyorum” dedi.

