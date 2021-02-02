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Türkeli’de anız yangını: 1 yaralı

02.02.2021 20:06 | Son Güncelleme:
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Sinop’un Türkeli ilçesine bağlı Yusuflu köyünde çıkan anız yangınının ormana sıçraması son anda önlendi.

Sinop’un Türkeli ilçesine bağlı Yusuflu köyünde çıkan anız yangınının ormana sıçraması son anda önlendi. Yangını söndürmeye çalışan kişi ise kollarından yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
Alınan bilgiye göre yangın, ilçeye bağlı Yusuflu köyü Ayançeşme Mahallesi’nde meydana geldi.
Bir şahsın bahçe temizliği için anız yakması sonucu meydana gelen yangına, Türkeli Orman İşletme Müdürlüğü arazözü ile belediye itfaiye ekipleri müdahale etti.
Ekiplerin kısa zamanda olay yerine gelerek yangına müdahalesi sonucu yangının ormana sıçraması son anda önlendi.
Bahçe temizliği için yaktığı ateşin büyüyerek yangına dönüşmesini önlemeye çalışan kişi ise kollarından yaralanarak, Türkeli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

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