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Türkeli’de Gaziler Günü kutlamaları

SİNOP HABERLERİ  | 19.09.2020 14:43 | Son Güncelleme

Sinop’un Türkeli ilçesinde, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla program düzenlendi.Sosyal mesafe kurallarına uygulanarak Cumhuriyet Meydanı Atatürk Anıtı önünde yapılan programa, İlçe Kaymakamı Hüseyin Remzi Konak, Belediye Başkanı Veysel Şahin, ilçe protokolü ve gaziler katıldı.Atatürk Anıtı’na kaymakamlık ve belediye başkanlığı çelenklerinin sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.Programda İlçe Jandarma Komutanlığında görevli Jandarma Astsubay Çavuş Gökhan İcik, günün anlam ve önemine hitaben konuşma yaptı.İcik, konuşmasında, "Bizler ülkemizi çadır olarak görüyoruz, direği şehitlerimiz ve gazilerimiz, örtüsü ise onlardan güç alan yüce Türk ulusudur.

Sinop’un Türkeli ilçesinde, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla program düzenlendi.
Sosyal mesafe kurallarına uygulanarak Cumhuriyet Meydanı Atatürk Anıtı önünde yapılan programa, İlçe Kaymakamı Hüseyin Remzi Konak, Belediye Başkanı Veysel Şahin, ilçe protokolü ve gaziler katıldı.
Atatürk Anıtı’na kaymakamlık ve belediye başkanlığı çelenklerinin sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.
Programda İlçe Jandarma Komutanlığında görevli Jandarma Astsubay Çavuş Gökhan İcik, günün anlam ve önemine hitaben konuşma yaptı.
İcik, konuşmasında, "Bizler ülkemizi çadır olarak görüyoruz, direği şehitlerimiz ve gazilerimiz, örtüsü ise onlardan güç alan yüce Türk ulusudur. Her kim ki bu çadırı yıkmaya yeltenecek olursa; ecdadından haliyle damarlarındaki asil kandan güç alan bu millet, topyekün ona karşı koyacak ve bu uğurda gerekirse şehit ve gazi olmayı, sizler gibi bir şeref sayacaktır" dedi.
Konuşmanın ardından program son buldu.

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