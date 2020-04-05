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Türkeli’de ihtiyaç sahibi ailelere yardım

SİNOP HABERLERİ  | 05.04.2020 17:31 | Son Güncelleme

Avrupa Türkelililer Derneği, ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımı ulaştırdı.Avrupa Türkelililer Derneği, Sinop’un Türkeli ilçesindeki ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı sunmak için harekete geçerek, Türkeli Kaymakamlığı Vefa Sosyal Destek Grubu aracılığı ile ihtiyaç sahiplerine ilk etapta 50 adet yardım kolisi ulaştırdı.Avrupa Türkelililer Derneği tarafından yapılan açıklamada, "Zor durumda olan hemşehrilerimize az da olsa destek olabildiysek ne mutlu bizlere.

Avrupa Türkelililer Derneği, ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımı ulaştırdı.
Avrupa Türkelililer Derneği, Sinop’un Türkeli ilçesindeki ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı sunmak için harekete geçerek, Türkeli Kaymakamlığı Vefa Sosyal Destek Grubu aracılığı ile ihtiyaç sahiplerine ilk etapta 50 adet yardım kolisi ulaştırdı.
Avrupa Türkelililer Derneği tarafından yapılan açıklamada, "Zor durumda olan hemşehrilerimize az da olsa destek olabildiysek ne mutlu bizlere. Bu sene malum sebeplerden dolayı geleneksel olan iftar yemeği programımızı yapamayacağımızdan, biz de Avrupa Türkelililer Derneği Yönetim Kurulu olarak böyle bir hayır işi yapmaya karar verdik.
Bu yardımların ihtiyaç sahiplerinin belirlenmesinde ve ulaşmasında bizlere destek veren Levent Özdemir, Öcal Özdemir, Ahmet Acar, İlhan Şentürk, Satı Akkaya, Alagöz Köyü Muhtarı Ümit Yüksel, İlçe Emniyet Müdürü Oğuz Tatar ve her koliye bir ekmek bağış yapan Özcanlar Ekmek Fırınından Ekrem Özcan’a ve Güzelyurt Mahallesi Muhtarı Halil Özcan’a sonsuz teşekkür ederiz. İlk etap olarak Türkeli merkez ve yakın çevresine yapılmış olan yardımın, ikinci etabında Türkeli köylerindeki ihtiyaç sahipleri belirlenerek yapılacaktır" ifadelerine yer verildi.

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