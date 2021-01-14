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Türkeli’de ilk korona aşıları vuruldu

14.01.2021 13:08 | Son Güncelleme:
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Türkeli İlçe Sağlık Müdürü Dr.

Türkeli İlçe Sağlık Müdürü Dr. Tunahan Bozkurt’un olduğu ilk aşıyla ilçede aşılama süreci başladı.
Sağlık Bakanlığı tarafından Çin’den getirilen Sinovac firmasına ait Coronavac isimli inaktif Covid-19 aşıları, sağlık çalışanlarına yapılmak üzere 13 Ocak’ta Türkeli’ye ulaştı.
İlk etapta Türkeli Devlet Hastanesi’ne teslim edilen 73 doz aşı ve Türkeli Toplum Sağlığı Merkezi’ne teslim edilen 20 doz aşı ile aşılama sürecine geçildi. 5 aşı odası oluşturularak başlanılan aşılama sürecinde ilk aşılamalar Türkeli İlçe Sağlık Müdürü Dr. Tunahan Bozkurt, Türkeli Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Ahmet Ruhi İçtüzer, Türkeli Devlet Hastanesi İdari ve Mali Hizmetler Müdürü Osman Öztürk, Dahiliye Uzmanı Kasım Okan, Aile Hekimi Uzmanı Önder Bulut, Aile Hekimleri Dr. Fahri Yıldırım, Dr. Üryan Öztürk ve Dr. Cüneyt Candaş ve pratisyen hekimlere yapıldı.
Covid-19 aşıları olan sağlık çalışanlarının ardından Sağlık Bakanlığından gelecek aşı sayısına göre risk gruplarına ayrılarak aşı takvimi oluşturulup aşılamanın devam edeceği bildirildi. Covid-19 aşıları vurulacak vatandaşların hastaneden randevu alması gerektiği belirtildi.

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