Türkeli’de “İstiklal Marşı Yılı” yarışmaları

Türkeli ilçesinde, İlçe Müftülüğü koordinesinde “On Kıta Bir Vatan İlelebet İstiklâl” temalı kompozisyon ve resim yarışması yapılacak.

Diyanet İşleri Başkanlığı, İstiklal Marşı ile Milli Şair Mehmet Akif Ersoy’un genç nesiller tarafından daha iyi anlaşılmasını sağlamak, gençlerle iletişim kurmak ve Başkanlık gençlik çalışmalarına ivme kazandırmak amacıyla, il ve ilçe müftülükleri koordinesinde “On Kıta Bir Vatan İlelebet İstiklâl” temalı kompozisyon ve resim yarışması düzenliyor.

İstiklal Marşı’nın kabulünün 100. yılı olan 2021 yılı, TBMM tarafından 24 Aralık 2020 tarihinde 5649 sayılı "İstiklal Marşı"nın Kabul Edildiği Günü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü Hakkında Kanun"a geçici bir madde eklenerek “İstiklal Marşı Yılı” olarak kabul edildi.

"On Kıta Bir Vatan İlelebet İstiklal" temalı lise öğrencileri arasında kompozisyon, ortaokul öğrencileri arasında ise yapılacak resim yarışmasına katılmak isteyen öğrencilerin 5 Mart tarihine kadar başvuru yapması gerektiği belirtildi.



