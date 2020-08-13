YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Sinop
  4. Türkeli’de korona virüs denetimleri devam ediyor

Türkeli’de korona virüs denetimleri devam ediyor

SİNOP HABERLERİ  | 13.08.2020 12:18 | Son Güncelleme

Sinop’un Türkeli ilçesinde korona virüs ile mücadele kapsamında denetimler aralıksız devam ediyor.İçişleri Bakanlığının valiliklere gönderdiği "korona virüs denetimleri" konulu genelge kapsamında ülke genelinde pazarlar, iş yerleri, marketler, toplu taşıma araçları, alışveriş alanları, lokantalar, kafeteryalarda bir kez daha denetim yapıldı.Genelgede, son günlerdeki vaka sayıları da göz önünde alındığında, hayatın her alanında mevcut tedbirlere uyulmasının öneminin bir kez daha ortaya çıktığı için geniş kapsamlı Kovid-19 tedbirleri denetimleri yapıldı.Denetimlerde vatandaşlar, “hijyen, sosyal mesafe, ve maske” konusunda “sağlık için hepimiz için Kovid-19” denetimleri yapılarak vatandaşlar uyarıldı.

Türkeli’de korona virüs denetimleri devam ediyor

Sinop’un Türkeli ilçesinde korona virüs ile mücadele kapsamında denetimler aralıksız devam ediyor.
İçişleri Bakanlığının valiliklere gönderdiği "korona virüs denetimleri" konulu genelge kapsamında ülke genelinde pazarlar, iş yerleri, marketler, toplu taşıma araçları, alışveriş alanları, lokantalar, kafeteryalarda bir kez daha denetim yapıldı.
Genelgede, son günlerdeki vaka sayıları da göz önünde alındığında, hayatın her alanında mevcut tedbirlere uyulmasının öneminin bir kez daha ortaya çıktığı için geniş kapsamlı Kovid-19 tedbirleri denetimleri yapıldı.
Denetimlerde vatandaşlar, “hijyen, sosyal mesafe, ve maske” konusunda “sağlık için hepimiz için Kovid-19” denetimleri yapılarak vatandaşlar uyarıldı. Denetimlerde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. İçişleri Bakanlığının talimatları doğrultusunda bundan sonra da bu denetimler devam edeceği öğrenildi.

Türkeli’de korona virüs denetimleri devam ediyor

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Murat Boz ile Melis İşiten aşk mı yaşıyor? Murat Boz ile Melis İşiten aşk mı yaşıyor?
PARTNERAnne-kıza 'ikizler' yorumuAnne-kıza 'ikizler' yorumu

En Çok Okunan Yerel Haberler

Konya’da eyleme sahne olan kavşakta inceleme

Konya’da eyleme sahne olan kavşakta inceleme

Emlakçı olmak için sınavdan geçtiler

Emlakçı olmak için sınavdan geçtiler

Buca’ya Portakal Vadisi kuruluyor

Buca’ya Portakal Vadisi kuruluyor

Eskişehir’de yeni okulların yapımı için iş birliği protokolü imzalandı

Eskişehir’de yeni okulların yapımı için iş birliği protokolü imzalandı

ULUSKON’dan Yunanistan’a tepki

ULUSKON’dan Yunanistan’a tepki

Karacabey’de Osmanlı mimarisi yaşatılacak

Karacabey’de Osmanlı mimarisi yaşatılacak

Sinop Namaz Vakitleri 13 Ağustos Perşembe

İmsak
03:58
Sabah
05:38
Öğle
12:49
İkindi
16:40
Akşam
19:50
Yatsı
21:24

Sinop Nöbetçi Eczaneler13 Ağustos Perşembe

Anadolu Eczanesi
Merkez
Boyabat Eczanesi
Boyabat
Çağlar Eczanesi
Erfelek
Ekin Eczanesi
Gerze
Güven Eczanesi
Ayancik
Tek Eczanesi
Duragan
Yaşam Eczanesi
Turkeli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Sinop’un ilk özel müzesi Boyabat’ta açılıyor

Sinop’un ilk özel müzesi Boyabat’ta açılıyor

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Sinop Üniversitesi Türkiye 5’incisi oldu

Sinop Üniversitesi Türkiye 5’incisi oldu

Denizde can pazarı

Denizde can pazarı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.