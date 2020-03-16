Türkeli’de korona virüsü için önlemler sıklaştırıldı

Türkeli ilçesinde bulunan ekmek fırınları, pastane, kafe ve kahvehane gibi halka açık olan gıda işletmelerine zabıta ve Türkeli İlçe Toplum Sağlığı Merkezi ekipleri eşliğinde korona virüsü salgınına karşı tedbir amaçlı hijyen denetimi yapıldı.

İmalat sektöründe de denetimler yapan ekipler, tespit ettiği eksiklerin yerine getirilerek hijyenik şartların sağlanması ve kalite standartlarının yükseltilmesi için çalışmalarını devam ettirirken, işletmelerde özellikle imalat alanının temizliği ve kullanılan alet ekipmanların temizliği ve ürünlerin muhafaza şartlarının kontrolünü yaptılar. Bu kapsamda, Türkeli Belediyesi Zabıta Amirliği ve Türkeli İlçe Toplum Sağlığı ekipleri, işletmelerin sürekli iyileştirme yapmalarını sağlamak ve güvenilir gıdanın halka sunulması hususunda işletme sahiplerini uyardı.

Hijyen ve çalışma kurallarına uymayan işletme sahiplerinden bir daha ki denetime kadar eksiklerin giderilmesi istendi.

