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Türkeli’de korona virüsüne karşı hijyen seferberliği

SİNOP HABERLERİ  | 26.03.2020 16:10 | Son Güncelleme

Türkeli’de halkın yoğun olduğu ortak noktalara ’dezenfektan standı’ yerleştirildi.Başlatılan çalışmayla, hastane, Hükümet Konağı, PTT, bankalar, otogar, belediye binası önü, cami önleri, marketler ve pazar yeri gibi halkın yoğun olarak kullandığı ortak alanlara ’dezenfektan standı’ konuldu.Vatandaşların temel gıda ihtiyaçlarını karşıladıkları ilçe pazarının giriş ve çıkış noktalarına dezenfektan standı yerleştiren belediye ekipleri, halkın eczane ve marketlerde bulmakta güçlük çektiği koruyucu maske ve eldivenleri hem pazar esnafı, hem de pazar yerine gelen vatandaşlara dağıttılar.Türkeli Belediye Başkanı Veysel Şahin, el temasıyla kolayca bulaşabilen bir virüsle karşı karşıya olduklarını, vatandaşların kişisel hijyenlerini sağlamalarına yardımcı olmak için büyük bir hijyen seferberliği başlattıklarını ifade etti.

Türkeli’de halkın yoğun olduğu ortak noktalara ’dezenfektan standı’ yerleştirildi.
Başlatılan çalışmayla, hastane, Hükümet Konağı, PTT, bankalar, otogar, belediye binası önü, cami önleri, marketler ve pazar yeri gibi halkın yoğun olarak kullandığı ortak alanlara ’dezenfektan standı’ konuldu.
Vatandaşların temel gıda ihtiyaçlarını karşıladıkları ilçe pazarının giriş ve çıkış noktalarına dezenfektan standı yerleştiren belediye ekipleri, halkın eczane ve marketlerde bulmakta güçlük çektiği koruyucu maske ve eldivenleri hem pazar esnafı, hem de pazar yerine gelen vatandaşlara dağıttılar.
Türkeli Belediye Başkanı Veysel Şahin, el temasıyla kolayca bulaşabilen bir virüsle karşı karşıya olduklarını, vatandaşların kişisel hijyenlerini sağlamalarına yardımcı olmak için büyük bir hijyen seferberliği başlattıklarını ifade etti.

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