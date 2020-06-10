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Türkeli’de köy mezarlığında mahsur kalan karaca kurtarıldı

SİNOP HABERLERİ  | 10.06.2020 21:32 | Son Güncelleme

Sinop’un Türkeli ilçesine bağlı Güzelkent köyü mezarlığında mahsur kalan karaca, Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 10.

Sinop’un Türkeli ilçesine bağlı Güzelkent köyü mezarlığında mahsur kalan karaca, Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 10. Bölge Müdürlüğü Sinop İl Şube Müdürlüğü, Güzelkent Jandarma Komutanlığı ile Güzelkent Köy Muhtarlığı ekiplerince kurtarıldı.
İlçeye bağlı Güzelkent köyünde etrafı tel çit ve duvarla çevrili köy mezarlığında mahsur kalan karaca, DKMP Sinop İl Şube Müdürlüğü, Güzelkent Jandarma Komutanlığı ve Güzelkent Köy Muhtarlığı ekiplerince kurtarıldı. Yaklaşık 3 yaşlarında olduğu tahmin edilen erkek karacanın veteriner hekimce gerçekleştirilen muayenesinde sağlık durumunun iyi olduğu tespit edildi. Karaca, ormanlık alana nakledilip yeniden doğaya salındı.

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