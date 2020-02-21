YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Sinop
  4. Türkeli’de otobüs kazalarının önlenmesine yönelik toplantı düzenlendi

Türkeli’de otobüs kazalarının önlenmesine yönelik toplantı düzenlendi

SİNOP HABERLERİ  | 21.02.2020 19:42 | Son Güncelleme

Otobüs kazalarının önlenmesine yönelik toplantı, Türkeli Kaymakamlık makamında yapıldı.Türkeli Kaymakamı Hüseyin Remzi Konak başkanlığında yapılan toplantıda, trafik güvenliğinin sağlanması, trafik kazaları ve sonucunda meydana gelen kayıpların önlenmesi amacıyla şehirlerarası ve şehir içi yolcu taşımacılığı faaliyetlerinde yaşanılan sorunların çözümü ele alındı.Düzenlenen toplantıda, yol ve trafik güvenliğinin sağlanması için alınması gereken tedbirler, kış şartlarına uygun lastik kullanımı, kazaların temel nedeni olan yorgun ve uykusuz araç kullanmanın önlenmesi, seyahat süresince şoförlerin ve yolcuların emniyet kemeri takmaları ve bu yönde araç içinde gerekli uyarılarının yapılması, firmalarca sefer öncesinde veya haftada bir kez otobüslerin ve şoförlerin yetkililiklerinin kontrol edilmesi, terminallerde ve güzergah üzerinde araçların teknik donanım ve ekipmanlarının denetlenmesi, trafik güvenliğine yönelik kontrollerin aksatılmadan yapılması ve belirlenen alanlar dışında yolcu bindirme ve indirmenin yapılmaması hususları görüşülerek, karara bağlandı.Türkeli Kaymakamı Hüseyin Remzi Konak başkanlığında yapılan toplantıya, Belediye Başkan Vekili İhsan Aslan, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Ali Su, İlçe Emniyet Müdürü Oğuz Tatar, İlçe Milli Eğitim Müdürü Olgun Şensoy, İlçe Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Davut Günay, Türkeli Nakliyeciler Kooperatifi Başkanı Beytullah Yılmaz, Türkeli Sahilgülü Turizm otobüs işletmesi yetkilisi Ahmet Acar ve trafik polisleri katıldı.

Türkeli’de otobüs kazalarının önlenmesine yönelik toplantı düzenlendi

Otobüs kazalarının önlenmesine yönelik toplantı, Türkeli Kaymakamlık makamında yapıldı.
Türkeli Kaymakamı Hüseyin Remzi Konak başkanlığında yapılan toplantıda, trafik güvenliğinin sağlanması, trafik kazaları ve sonucunda meydana gelen kayıpların önlenmesi amacıyla şehirlerarası ve şehir içi yolcu taşımacılığı faaliyetlerinde yaşanılan sorunların çözümü ele alındı.
Düzenlenen toplantıda, yol ve trafik güvenliğinin sağlanması için alınması gereken tedbirler, kış şartlarına uygun lastik kullanımı, kazaların temel nedeni olan yorgun ve uykusuz araç kullanmanın önlenmesi, seyahat süresince şoförlerin ve yolcuların emniyet kemeri takmaları ve bu yönde araç içinde gerekli uyarılarının yapılması, firmalarca sefer öncesinde veya haftada bir kez otobüslerin ve şoförlerin yetkililiklerinin kontrol edilmesi, terminallerde ve güzergah üzerinde araçların teknik donanım ve ekipmanlarının denetlenmesi, trafik güvenliğine yönelik kontrollerin aksatılmadan yapılması ve belirlenen alanlar dışında yolcu bindirme ve indirmenin yapılmaması hususları görüşülerek, karara bağlandı.
Türkeli Kaymakamı Hüseyin Remzi Konak başkanlığında yapılan toplantıya, Belediye Başkan Vekili İhsan Aslan, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Ali Su, İlçe Emniyet Müdürü Oğuz Tatar, İlçe Milli Eğitim Müdürü Olgun Şensoy, İlçe Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Davut Günay, Türkeli Nakliyeciler Kooperatifi Başkanı Beytullah Yılmaz, Türkeli Sahilgülü Turizm otobüs işletmesi yetkilisi Ahmet Acar ve trafik polisleri katıldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Erkekler bu 7 tuhaf davranışa bayılıyor! Erkekler bu 7 tuhaf davranışa bayılıyor!
Batman'da büyük vurgun! Memur yapma vaadiyle kandırıp... Batman'da büyük vurgun! Memur yapma vaadiyle kandırıp...

En Çok Okunan Yerel Haberler

Aile ekonomisine katkı için kurs

Aile ekonomisine katkı için kurs

Otizmli Fatma Kader Umre’ye gitti

Otizmli Fatma Kader Umre’ye gitti

Ceyda Melek Pınar Türkiye ikincisi oldu

Ceyda Melek Pınar Türkiye ikincisi oldu

Balıkesir’de kaçak tütün operasyonu

Balıkesir’de kaçak tütün operasyonu

Milletvekili Fendoğlu’ndan Yeni Malatyaspor’a moral ziyareti

Milletvekili Fendoğlu’ndan Yeni Malatyaspor’a moral ziyareti

Hasketbol Gençlik U-16 Kız takımı Konya yolcusu

Hasketbol Gençlik U-16 Kız takımı Konya yolcusu

Sinop Namaz Vakitleri 21 Şubat Cuma

İmsak
05:55
Sabah
07:21
Öğle
12:58
İkindi
15:55
Akşam
18:25
Yatsı
19:46

Sinop Nöbetçi Eczaneler21 Şubat Cuma

Şimşek Eczanesi
Merkez
Sıhhat Eczanesi
Ayancik
Esra Eczanesi
Boyabat
Yıldırım Eczanesi
Duragan
Çağlar Eczanesi
Erfelek
Güçlü Eczanesi
Gerze
Özlem Eczanesi
Turkeli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

MHP İlçe Başkanı Yıldırım son yolculuğuna uğurlandı

MHP İlçe Başkanı Yıldırım son yolculuğuna uğurlandı

Fırtınaya yakalanan balıkçı gemisinin zor anları

Fırtınaya yakalanan balıkçı gemisinin zor anları

Yaralı şahine sahip çıktı

Yaralı şahine sahip çıktı

Sinop’ta "Bilgiden Bilince Spor Ahlakı Konferansı" yapılacak

Sinop’ta "Bilgiden Bilince Spor Ahlakı Konferansı" yapılacak

Asırlık eseri yirmi yıl muhafaza etti

Asırlık eseri yirmi yıl muhafaza etti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.