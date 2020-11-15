YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Sinop
  4. Türkeli’de otomobil şarampole yuvarlandı: 1 yaralı

Türkeli’de otomobil şarampole yuvarlandı: 1 yaralı

SİNOP HABERLERİ  | 15.11.2020 09:17 | Son Güncelleme

Sinop’un Türkeli ilçesinde, otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre kaza, Türkeli - Güzelkent karayolunun 3.

Sinop’un Türkeli ilçesinde, otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre kaza, Türkeli - Güzelkent karayolunun 3. kilometresinde meydana geldi.
Cevat Saygın (45) idaresindeki otomobil, Türkeli’den Güzelkent istikametine seyir halindeyken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan 10 metre aşağıya şarampole yuvarlandı.
Kazada yaralanan araç sürücüsü Saygın, ambulansla Türkeli Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERİbrahim Tatlıses'in gözyaşlarıİbrahim Tatlıses'in gözyaşları
Yepyeni Ford Puma ile şehirde kendini göster!Yepyeni Ford Puma ile şehirde kendini göster!
1/

Sinop Namaz Vakitleri 15 Kasım Pazar

İmsak
05:53
Sabah
07:22
Öğle
12:29
İkindi
15:01
Akşam
17:26
Yatsı
18:50

Sinop Nöbetçi Eczaneler15 Kasım Pazar

Altınkaynak Eczanesi
Duragan
Çağlar Eczanesi
Erfelek
Dramalı Eczanesi
Merkez
Genç Eczanesi
Boyabat
Merve Eczanesi
Ayancik
Şifa Eczanesi
Turkeli
Yeni Eczanesi
Gerze
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.