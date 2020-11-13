YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Sinop
  4. Türkeli’de sigara kısıtlaması getirilen noktalar belirlendi

Türkeli’de sigara kısıtlaması getirilen noktalar belirlendi

SİNOP HABERLERİ  | 13.11.2020 16:46 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanlığı’nın 81 ile gönderdiği genelge kapsamında Türkeli’de sigara içme kısıtlaması getirilen cadde ve sokaklar belirlendi.Maskenin doğru ve sürekli şekilde kullanılması için 12 Kasım 2020 tarihinden itibaren tüm illerde vatandaşların yoğun olarak bulunduğu/bulanabileceği cadde ve sokaklar (özellikle trafiğe kapalı olanlar), ihtiyaç duyulan meydanlar ve toplu taşıma araç durakları gibi alanlarda/bölgelerde sigara içme yasağı getirildi.Bu kapsamda Türkeli ilçesinde, Alparslan Türkeş Caddesi, 15 Temmuz Şehitler Meydanı, Cumhuriyet Caddesi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk Caddesi, Recep Tayyip Erdoğan Caddesi, Mustafa Bozkurt Caddesi, Osman Gazi Sokak, Stad Sokak, Ulubatlı Hasan Sokak, tüm toplu taşıma durakları, park-bahçeler ve otogar alanında 12.11.2020 tarihinden itibaren sigara içme yasağı getirildi.

İçişleri Bakanlığı’nın 81 ile gönderdiği genelge kapsamında Türkeli’de sigara içme kısıtlaması getirilen cadde ve sokaklar belirlendi.
Maskenin doğru ve sürekli şekilde kullanılması için 12 Kasım 2020 tarihinden itibaren tüm illerde vatandaşların yoğun olarak bulunduğu/bulanabileceği cadde ve sokaklar (özellikle trafiğe kapalı olanlar), ihtiyaç duyulan meydanlar ve toplu taşıma araç durakları gibi alanlarda/bölgelerde sigara içme yasağı getirildi.
Bu kapsamda Türkeli ilçesinde, Alparslan Türkeş Caddesi, 15 Temmuz Şehitler Meydanı, Cumhuriyet Caddesi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk Caddesi, Recep Tayyip Erdoğan Caddesi, Mustafa Bozkurt Caddesi, Osman Gazi Sokak, Stad Sokak, Ulubatlı Hasan Sokak, tüm toplu taşıma durakları, park-bahçeler ve otogar alanında 12.11.2020 tarihinden itibaren sigara içme yasağı getirildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Gülşen sosyal medyayı salladı! Gülşen sosyal medyayı salladı!
PARTNERMurat Boz ve Farah Zeynep Abdullah aşk mı yaşıyor?Murat Boz ve Farah Zeynep Abdullah aşk mı yaşıyor?

Sinop Namaz Vakitleri 13 Kasım Cuma

İmsak
05:51
Sabah
07:20
Öğle
12:29
İkindi
15:03
Akşam
17:27
Yatsı
18:51

Sinop Nöbetçi Eczaneler13 Kasım Cuma

Büyük Eczanesi
Boyabat
Gizem Eczanesi
Turkeli
Güven Eczanesi
Ayancik
Şifa Eczanesi
Erfelek
Yasemin Eczanesi
Merkez
Yumuk Eczanesi
Gerze
Tek Eczanesi
Duragan
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.