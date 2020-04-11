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Türkeli’de sürücülere maske dağıtıldı

SİNOP HABERLERİ  | 11.04.2020 17:51 | Son Güncelleme

Türkeli Kaymakamı Hüseyin Remzi Konak, ilçedeki jandarma ve polis arama ve kontrol noktalarını ziyaret ederek, sürücülere maske dağıttı.Sinop İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu’nun 8 Nisan’da aldığı kararıyla ilçeler arası giriş-çıkış yasağı konulmasının ardından, Türkeli’nin sınır köylerinden Ayaz ve Gencek köylerinde oluşturulan jandarma ve polis arama ve kontrol noktalarında, izni bulunmayan yaya ve araçların geçişlerine izin verilmiyor.İlçenin giriş noktalarında polis ve jandarma ekiplerince, seyahat izni bulunan araç ve yayaların ateş ölçümü yapılıyor.Türkeli Kaymakamı Hüseyin Remzi Konak, ilçedeki jandarma ve polis arama ve kontrol noktalarını ziyaret ederek, çalışmalarında kolaylıklar diledi ve denetimi yapılan sürücülere maske dağıtıp, sosyal mesafenin korunmasıyla ilgili uyarılarda bulundu.

Türkeli Kaymakamı Hüseyin Remzi Konak, ilçedeki jandarma ve polis arama ve kontrol noktalarını ziyaret ederek, sürücülere maske dağıttı.
Sinop İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu’nun 8 Nisan’da aldığı kararıyla ilçeler arası giriş-çıkış yasağı konulmasının ardından, Türkeli’nin sınır köylerinden Ayaz ve Gencek köylerinde oluşturulan jandarma ve polis arama ve kontrol noktalarında, izni bulunmayan yaya ve araçların geçişlerine izin verilmiyor.
İlçenin giriş noktalarında polis ve jandarma ekiplerince, seyahat izni bulunan araç ve yayaların ateş ölçümü yapılıyor.
Türkeli Kaymakamı Hüseyin Remzi Konak, ilçedeki jandarma ve polis arama ve kontrol noktalarını ziyaret ederek, çalışmalarında kolaylıklar diledi ve denetimi yapılan sürücülere maske dağıtıp, sosyal mesafenin korunmasıyla ilgili uyarılarda bulundu.

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