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Türkeli’deki okullarda yangın tatbikatı

13.10.2023 14:23 | Son Güncelleme:
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Sinop’un Türkeli ilçesinde itfaiye ekipleri tarafından iki okulda yangın tatbikatı yapıldı.

Türkeli ilçesindeki Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Atatürk İlk ve Ortaokulunda düzenlenen tatbikatta, öğrencilere muhtemel bir yangına nasıl müdahale edecekleri gösterildi. Tatbikat esnasında itfaiye ekipleri, yangın nasıl çıkar, nasıl söndürülür, nasıl kontrol altına alınır gibi teorik bilgileri öğrencilere aktardılar.
İlk olarak yangın alarmı verilerek, öğrencilerin okuldan düzenli bir şekilde tahliye edilmesi sağlandı. Son olarak boş bir kap içerisine dökülen benzin yakılarak, yangın tüpü ile nasıl müdahale edilmesi gerektiği gösterildi. Bu müdahaleyi öğrenciler de uyguladı.

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