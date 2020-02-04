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Türkeli’den Yunan milletvekiline Türk bayraklı tepki

SİNOP HABERLERİ  | 04.02.2020 12:36 | Son Güncelleme

Türk bayrağını yırtarak çirkin bir provokasyona imza atan Yunan milletvekiline tepki amacıyla Sinop’un Türkeli ilçesindeki ilkokul ve anaokulu öğrencilerine Türk bayrağı dağıtıldı.Yunan Milletvekili Loannis Lagos’un Avrupa Parlamentosundaki (AP) bayrak provokasyonuna karşı Türkeli Kaymakamlığı, öğrencilere Türk bayrağı dağıtarak tepki gösterdi.İlçe Kaymakamı Hüseyin Remzi Konak, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Ali Su, İlçe Emniyet Müdür Vekili Oğuz Tatar, İlçe Milli Eğitim Müdürü Olgun Şensoy ve şube müdürleri ile birlikte ilçedeki ilkokul ve anaokulu ziyaret edilerek, protokol üyeleri tarafından öğrencilere Türk bayrağı dağıtıldı.

Türk bayrağını yırtarak çirkin bir provokasyona imza atan Yunan milletvekiline tepki amacıyla Sinop’un Türkeli ilçesindeki ilkokul ve anaokulu öğrencilerine Türk bayrağı dağıtıldı.
Yunan Milletvekili Loannis Lagos’un Avrupa Parlamentosundaki (AP) bayrak provokasyonuna karşı Türkeli Kaymakamlığı, öğrencilere Türk bayrağı dağıtarak tepki gösterdi.
İlçe Kaymakamı Hüseyin Remzi Konak, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Ali Su, İlçe Emniyet Müdür Vekili Oğuz Tatar, İlçe Milli Eğitim Müdürü Olgun Şensoy ve şube müdürleri ile birlikte ilçedeki ilkokul ve anaokulu ziyaret edilerek, protokol üyeleri tarafından öğrencilere Türk bayrağı dağıtıldı.

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Gerze
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