YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Sinop
  4. Türkelili hayırseverler tarafından 3 sınıf donatıldı

Türkelili hayırseverler tarafından 3 sınıf donatıldı

SİNOP HABERLERİ  | 28.05.2020 18:32 | Son Güncelleme

İş adamı Fadıl Demirel ve Türkelili hayırseverlerin katkıları ile ilçeye kazandırılan Türkeli Meslek Yüksekokulu’nun eğitime tam donanımlı olarak devam etmesi için destekler devam ediyor.İş adamı Bilal Aslan ve merhum gurbetçi Mehmet Eyüp Yavuz anısına tam donanımlı 70 kişilik 2 sınıf, iş insanı Fadıl Demirel ve Fatma ile Recep Özcan anısına da 30 adet bilgisayar ve donanımları finanse edilerek okula modern bir bilgisayar laboratuvarı kazandırıldı.Konu ile ilgili Türkeli Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr.

İş adamı Fadıl Demirel ve Türkelili hayırseverlerin katkıları ile ilçeye kazandırılan Türkeli Meslek Yüksekokulu’nun eğitime tam donanımlı olarak devam etmesi için destekler devam ediyor.
İş adamı Bilal Aslan ve merhum gurbetçi Mehmet Eyüp Yavuz anısına tam donanımlı 70 kişilik 2 sınıf, iş insanı Fadıl Demirel ve Fatma ile Recep Özcan anısına da 30 adet bilgisayar ve donanımları finanse edilerek okula modern bir bilgisayar laboratuvarı kazandırıldı.
Konu ile ilgili Türkeli Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğretim Üyesi İsmail Güçlü, yeni oluşturulan sınıflar ve laboratuvara desteklerinden dolayı hayırseverlere teşekkür ederek, okula destekte bulunmak isteyen hayırseverlerle her zaman işbirliği içerisinde olmak istediklerini ifade etti.
Dr. Öğretim Üyesi Güçlü, Türkeli Meslek Yüksekokulu’nu devlet, vatandaş ve üniversite işbirliği ile kısa sürede adından söz ettiren önemli bir eğitim kurumu haline getirmeye gayret göstereceklerini sözlerine ekledi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Cem Yılmaz'dan sürpriz fotoğraf Cem Yılmaz'dan sürpriz fotoğraf
Dedesi hediye etti! Gizemli taşı kasada saklıyor Dedesi hediye etti! Gizemli taşı kasada saklıyor
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Malatya’da Covid-19 artmaya başladı

Malatya’da Covid-19 artmaya başladı

BBP’den CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel’e tepki

BBP’den CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel’e tepki

Sanko Okulları öğrencisi şiir yarışmasında üçüncü oldu

Sanko Okulları öğrencisi şiir yarışmasında üçüncü oldu

Kars’ta cadde ve kaldırımlar işgal altında

Kars’ta cadde ve kaldırımlar işgal altında

Sokağa çıkma kısıtlaması bitmesine rağmen kendisine ulaşılamayan adam evinde ölü bulundu

Sokağa çıkma kısıtlaması bitmesine rağmen kendisine ulaşılamayan adam evinde ölü bulundu

Şehir Hastanesi çevresinde Büyükşehir seferberliği

Şehir Hastanesi çevresinde Büyükşehir seferberliği

Sinop Namaz Vakitleri 28 Mayıs Perşembe

İmsak
03:03
Sabah
05:01
Öğle
12:42
İkindi
16:42
Akşam
20:12
Yatsı
22:01

Sinop Nöbetçi Eczaneler28 Mayıs Perşembe

Erdoğan Eczanesi
Duragan
Erfelek Eczanesi
Erfelek
Genç Eczanesi
Boyabat
Önsoy Eczanesi
Ayancik
Şifa Eczanesi
Turkeli
Ümit Eczanesi
Merkez
Ünlü Eczanesi
Gerze
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Yavru karaca milli parklara teslim edildi

Yavru karaca milli parklara teslim edildi

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Sinop’ta Evde kal hareketsiz kalma etkinliği

Sinop’ta Evde kal hareketsiz kalma etkinliği

“Doyduğumuz topraklardan, doğduğumuz topraklara” projesi devam ediyor

“Doyduğumuz topraklardan, doğduğumuz topraklara” projesi devam ediyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.