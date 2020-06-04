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Türkeli’nin su sorunu çözülüyor

SİNOP HABERLERİ  | 04.06.2020 16:58 | Son Güncelleme

Sinop’un Türkeli ilçesinin su probleminin kökten çözümü için yürütülen çalışma kapsamında Gölet Yapım Proje ihalesi yapıldı.Mevcut sistemi rehabilite ederek su kalitesi ile ilgili var olan sıkıntıyı en aza indirdiklerini belirten Belediye Başkanı Veysel Şahin, "İlçemizin su problemini 3 aşamalı bir strateji ile çözüme kavuşturacağız.

Türkeli’nin su sorunu çözülüyor

Sinop’un Türkeli ilçesinin su probleminin kökten çözümü için yürütülen çalışma kapsamında Gölet Yapım Proje ihalesi yapıldı.
Mevcut sistemi rehabilite ederek su kalitesi ile ilgili var olan sıkıntıyı en aza indirdiklerini belirten Belediye Başkanı Veysel Şahin, "İlçemizin su problemini 3 aşamalı bir strateji ile çözüme kavuşturacağız. 1. aşama; uzun yıllardır deforme olmuş şebeke altyapısının değişmesidir. Mevcut alt yapı sürekli problem çıkaran, çürümüş bir şebeke alt yapısından ibaret. Yenilenmesiyle ilgili çalışmalarımız devam etmektedir. 2. aşama; mevcut doğal kaynaklarımızla birlikte sondaj ve kuyu çalışmaları ile suyumuzun miktarını ve kalitesini artırmak olacak. Bununla ilgili de kısa zamanda sonuç verecek ve normal şartlarda Türkelimizin kaliteli su ihtiyacını karşılayacak şekilde çalışmalarımız devam etmektedir. 3. aşama ise uzun vadede Türkelimizin su kaynaklarının artırılması ve çeşitlendirilmesi amacıyla yapmayı planladığımız gölet projesidir. Bununla ilgili de uzun zamandır yaptığımız ön etüt çalışmalarında sona geldik ve 03 Haziran tarihinde yaptığımız proje ihalesi ile de önemli bir adımı atmış olduk" dedi.

Türkeli’nin su sorunu çözülüyor

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Merkez
Esra Eczanesi
Boyabat
Sıhhat Eczanesi
Ayancik
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Erfelek
Yaşam Eczanesi
Turkeli
Yeni Eczanesi
Gerze
Yıldırım Eczanesi
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