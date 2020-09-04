Türkeli’ye yeni su kaynağı

Sinop Türkeli Belediyesi tarafından ilçeye bağlı Satı köyünde yapılan sondaj neticesinde çıkan temiz içme suyu kaynağı isale hattına bağlandı.

Türkeli Belediye Başkanı Veysel Şahin, beraberinde belediye meclis üyeleri ve belediye teknik personeli ile birlikte Türkeli ilçesine bağlı Satı köyünde sondaj yapılan bölgeye gidilerek, incelemelerde bulunuldu.

Çalışmalar kapsamında, sondaj yapılan bölgede çıkan temiz su kaynağı su isale hattına bağlanarak, ilçenin su konusunda önemli bir adım daha atılmış oldu.

Türkeli Belediye Başkanı Veysel Şahin, "Göreve geldiğimiz günden beri ilçemizin en önemli sıkıntılarından birisi olan içme suyu sorunu ile ilgili teknik analizler ve mesai gözetmeksizin yapmış olduğumuz çalışmalar neticesinde önemli bir aşama daha kaydedilmiştir. Kademeli bir yaklaşımla çözmeyi planladığımız su sorunu ile ilgili 1.aşamada; ilk yıl iki noktadan yaptığımız sondaj ile depolarımıza su ilavesi yapıldı. Mahallelerimizdeki isale hatlarında su kaçakları tespit edilerek müdahale edildi ve ishale hatlarımız yenilendi. Yapılan bu müdahaleler sonucunda, nüfusumuzun en yoğun olduğu aylarda bile mümkün mertebe ilçemizde su sıkıntısı yaşanmamıştır. Bugünden itibaren uzun uğraşlar sonucu Satı köyü mevkiinde yapmış olduğumuz sondaj neticesinde saniyede yaklaşık 6 litre (günlük ortalama 600 ton, 4 bin kişilik nüfusa tekamül eden) temiz içme suyunu isale hattımıza vererek planlarımızın 2.aşamasını gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Şimdi sıra planlarımızın 3. aşamasında ihtiyaca cevap veremeyecek derecede eski olan ve sürekli arıza çıkaran isale hattının yenilenmesi ile birlikte gölet projesinin gerçekleştirilmesidir. İsale hattımızın değişmesi ile ilgili proje hazırlanmış olup ilgili kurumlara sunulmuştur. Gölet ile ilgili ise gerekli izinler alınmış olup teknik fizibilite ve saha çalışması tamamlanarak projede sona gelinmiştir" dedi.

