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Türkgözü Sınır Kapısı yeniden yolcu trafiğine kapatıldı

07.03.2022 00:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ardahan Valiliği: - "Sınır kapısının yeniden modernizasyonu çerçevesinde devam eden inşaat çalışmaları nedeniyle vatandaşlarımız ve ülkemize gelecek olan turistlerin can güvenliği açısından sorun teşkil etmemesi için 2 Mayıs 2022'de yolcu geçişine açılacaktır"

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kapatıldıktan yaklaşık iki yıl sonra yaya trafiğine açılan Türkgözü Sınır Kapısı yeniden kapatıldı.

Ardahan Valisi Hüseyin Öner, Ardahan Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Çetin Demirci ve ilgililer, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğince (TOBB) Türkgözü Sınır Kapısı'nın modernize çalışmaları nedeniyle kapının yaya geçişlerine uygunluğuyla ilgili inşaat alanında incelemede bulundu.

İncelemenin ardından Ardahan Valiliği tarafından konuyla ilgili yapılan duyuruda, Posof Türkgözü Sınır Kapısı ile Çıldır Aktaş Sınır Kapısı'nın Türkiye ve Ardahan'ın ekonomisine önemli katma değeri bulunduğu, ticari faaliyetlerin geliştirilmesi ve sürdürülmesine önemli katkılar sağladığı vurgulandı.

Aktaş Sınır Kapısı'nın 5 Mart 2022'de yeniden yolcu geçişine açıldığı hatırlatılan duyuruda, "Posof Türkgözü Sınır Kapısı ise TOBB, Gümrük ve Turizm İşletmeleri Genel Müdürlüğü (GTİ) tarafından sınır kapısının yeniden modernizasyonu çerçevesinde devam eden inşaat çalışmaları nedeniyle vatandaşlarımız ve ülkemize gelecek olan turistlerin can güvenliği açısından sorun teşkil etmemesi için 2 Mayıs 2022'de yolcu geçişine açılacaktır." ifadeleri kullanıldı.

- "Alternatif olarak Çıldır-Aktaş Gümrük Kapısı'nı öneriyoruz"

ATSO Başkanı Çetin Demirci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Çıldır-Aktaş Gümrük Kapısı'nda tır ve yaya geçişlerinde sorun olmadığını söyledi.

Türkgözü Sınır Kapısı'na alternatif olarak Çıldır-Aktaş Gümrük Kapısı'nı önerdiklerini dile getiren Demirci, "Sonuçta bir kapımız daha var. Şimdilik orayı, yani Çıldır-Aktaş Gümrük Kapısı'nı öneriyoruz. Yaya geçişleri için Çıldır-Aktaş Gümrük Kapısı'nın kullanılmasına ortak olarak karar verdik. Tek gayemiz ve amacımız bu kapının da Çıldır-Aktaş gibi modern bir kapı olması ve daha sağlıklı bir hizmet vermesi." açıklamasını yaptı.

Türkiye'nin Gürcistan sınırındaki Çıldır-Aktaş ve Türkgözü Sınır Kapıları, Kovid-19 tedbirleri kapsamında 18 Mart 2020'de Gürcistan hükümetinin kararıyla tek taraflı yolcu trafiğine kapatılmıştı. Gürcistan hükümeti ile alınan ortak kararın ardından her iki kapı 5 Mart'ta yeniden yolcu trafiğine açılmıştı.

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