YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ardahan
  4. Türkgözü Sınır Kapısı'nda modernizasyon çalışması yapılacak

Türkgözü Sınır Kapısı'nda modernizasyon çalışması yapılacak

17.09.2021 13:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkgözü Sınır Kapısı'nda modernizasyon çalışması yapılacak

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin (TOBB) Türkiye ile Gürcistan arasındaki Türkgözü Sınır Kapısı binalarında modernizasyon çalışması yaptıracağı bildirildi.

Ardahan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Çetin Demirci, AA muhabirine, Türkgözü Sınır Kapısı hizmet binalarında modernizasyon ihtiyacının ortaya çıktığını söyledi.

Kısa süre içinde modernizasyonun yapılması için TOBB tarafından çıkılan ihalenin tamamlandığını dile getiren Demirci, şunları kaydetti:

"Biz TOBB olarak bu çalışmayı birçok kapıda gerçekleştirdik. Daha önceki yıllarda Çıldır-Aktaş Gümrük Kapısı'nda gerçekleştirmiştik. Şu an ise Türkgözü Sınır Kapısı'nda bu duruma ihtiyaç duyuldu. Dolayısıyla yap-işlet-devret modeliyle yapılacak çalışmalarla Türkgözü Sınır Kapımız daha modern ve günümüz şartlarına daha uygun hizmet etmiş olacak."

Demirci, çalışmaların 18 ayda tamamlanmasının hedeflendiğini de sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Mezarlıkta tüyler ürperten görüntü! Taşların arasından çıktıMezarlıkta tüyler ürperten görüntü! Taşların arasından çıktı
Celal Şengör'den skandal sözler: Eteğini kaldırıp tokat attım!Celal Şengör'den skandal sözler: Eteğini kaldırıp tokat attım!
Ardahan'da sağanak nedeniyle dereler taştı, bazı köylerde su baskınları yaşandıArdahan'da sağanak nedeniyle dereler taştı, bazı köylerde su baskınları yaşandı

Ardahan Namaz Vakitleri 17 Eylül Cuma

İmsak
04:18
Sabah
05:45
Öğle
12:09
İkindi
15:38
Akşam
18:23
Yatsı
19:44

Ardahan Nöbetçi Eczaneler17 Eylül Cuma

Merkez Eczanesi
Merkez
Tanıs Eczanesi
Gole
Tümünü Göster
Ardahan ECZANELER
Ardahan ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Mevlana kentinden İzmir'deki "semazen" temalı "belden üstü çıplak dans" gösterisine tepki

Mevlana kentinden İzmir'deki "semazen" temalı "belden üstü çıplak dans" gösterisine tepki

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Tandıra düşmesi sonucu vücudunda yanıklar oluşan kadın tedavi altına alındı

Tandıra düşmesi sonucu vücudunda yanıklar oluşan kadın tedavi altına alındı

Meslek liseleri ve halk eğitimi merkezlerinde iş ve finansal okuryazarlık eğitimleri verilecek

Meslek liseleri ve halk eğitimi merkezlerinde iş ve finansal okuryazarlık eğitimleri verilecek

Büyükşehir Belediye Erzurumspor- Bereket Sigorta Ümraniyespor maçının ardından

Büyükşehir Belediye Erzurumspor- Bereket Sigorta Ümraniyespor maçının ardından

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.