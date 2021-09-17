Türkgözü Sınır Kapısı'nda modernizasyon çalışması yapılacak

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin (TOBB) Türkiye ile Gürcistan arasındaki Türkgözü Sınır Kapısı binalarında modernizasyon çalışması yaptıracağı bildirildi.

Ardahan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Çetin Demirci, AA muhabirine, Türkgözü Sınır Kapısı hizmet binalarında modernizasyon ihtiyacının ortaya çıktığını söyledi.

Kısa süre içinde modernizasyonun yapılması için TOBB tarafından çıkılan ihalenin tamamlandığını dile getiren Demirci, şunları kaydetti:

"Biz TOBB olarak bu çalışmayı birçok kapıda gerçekleştirdik. Daha önceki yıllarda Çıldır-Aktaş Gümrük Kapısı'nda gerçekleştirmiştik. Şu an ise Türkgözü Sınır Kapısı'nda bu duruma ihtiyaç duyuldu. Dolayısıyla yap-işlet-devret modeliyle yapılacak çalışmalarla Türkgözü Sınır Kapımız daha modern ve günümüz şartlarına daha uygun hizmet etmiş olacak."

Demirci, çalışmaların 18 ayda tamamlanmasının hedeflendiğini de sözlerine ekledi.

