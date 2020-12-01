Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği (UTİB) tarafından, Almanya ve Birleşik Krallık'a ihracatı artırmak amacıyla düzenlenen "Turkish Textile Network" sanal ticaret heyeti programı başladı.

UTİB'den yapılan açıklamaya göre, Türkiye'den ev tekstili ve giyimlik tekstil alanında faaliyet gösteren 26 firmanın yer aldığı heyet programı kapsamında, 4 gün boyunca Almanya ve Birleşik Krallık'tan 60'ın üzerinde üst düzey alıcı ile 270'ten fazla bire bir görüşme gerçekleştirilecek.

UTİB Yönetim Kurulu Başkanı Pınar Taşdelen Engin, sürdürülebilir üretim ve ihracat için çok sayıda çalışmayı pandemiye rağmen iptal etmeden dijital ortama taşıdıklarını belirtti.

Almanya ve Birleşik Krallık'ın tekstil alanındaki en önemli pazarlar arasında olduğunu aktaran Engin, "Sanal ticaret heyeti ile her iki ülkeye yönelik ihracatı canlandırmayı, iş ve yatırım imkanları oluşturmayı amaçladık. Bu heyet, 'Turkish Textile Network' adıyla kurguladığımız ilk sektörel ticaret heyetimiz ve bu seriyi sektör olarak odağımızda olan ülkelerle devam ettirmek arzusundayız." ifadesini kullandı.