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  4. Türkiye 16 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, Danimarka'ya 4-1 yenildi

Türkiye 16 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, Danimarka'ya 4-1 yenildi

18.10.2022 16:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye 16 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, Danimarka'ya 4-1 yenildi

İSTANBUL (AA) - Türkiye 16 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, Portekiz'de düzenlenen dörtlü turnuva son maçında Danimarka'ya 4-1 mağlup oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan açıklamada, Lizbon'nun Estadio Nacional Statı'nda oynanan mücadelede milli takımın golünü 31. dakikada Ömer Faruk Akyüz atarken, Danimarka'nın gollerini de 48. dakikada Mathias Bang, 50. dakikada Aksel Jorgensen, 66.dakikada penaltıdan Lasse Abildgaard ve 80. dakikada Roberto Risnaes kaydetti.

Teknik direktör Ömür Serdal Altunsöz yönetimindeki milliler, turnuva kapsamında 14 Ekim'deki Belçika maçında 3-0 , 16 Ekim'deki Portekiz maçında da 2-1 mağlup olmuştu.

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