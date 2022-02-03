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Türkiye 16 Yaş Altı Salon Atletizm Şampiyonası, Bursa'da yapılacak

03.02.2022 22:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye 16 Yaş Altı Salon Atletizm Şampiyonası, Bursa'da yapılacak

Hava şartları nedeniyle ertelenen Türkiye 16 Yaş Altı Salon Atletizm Şampiyonası'nın 12-13 Şubat'ta Bursa'da yapılacağı bildirildi.

Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamada, "Hava şartları nedeniyle ertelenen Türkiye 16 Yaş Altı Salon Şampiyonası, 12-13 Şubat'ta Bursa'da Osmangazi Spor Salonu'nda yapılacaktır." denildi.

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