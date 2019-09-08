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Türkiye 2 - 3 Sırbistan

VOLEYBOL HABERLERİ  | 08.09.2019 22:12 | Son Güncelleme

Filenin Sultanları, Ankara'da düzenlenen 2019 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nın finalinde Sırbistan'a final seti sonrası 3-2 yenilerek Avrupa ikincisi oldu.

Türkiye 2 - 3 Sırbistan

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Ankara'da düzenlenen 2019 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nın finalinde Sırbistan ile karşı karşıya geldi. 16 yıl sonra tarihimizde ikinci kez finale yükselmeyi başaran Filenin Sultanları, rakibine 3-2'lik sonuçla yenilerek Avrupa ikincisi oldu.

1. SET SONUCU: 25 - 21
2. SET SONUCU: 21 - 25
3. SET SONUCU: 21 - 25
4. SET SONUCU: 25 - 22
FİNAL SETİ SONUCU: 13 - 15

FİNALE 1 YENİLGİYLE GELDİK
Son Avrupa üçüncüsü Türkiye, finale gelene kadar oynadığı 8 maçta, 7 galibiyet ve 1 mağlubiyet aldı. A Grubu'nda sırasıyla Yunanistan'ı 3-0, Finlandiya'yı 3-2, Bulgaristan'ı 3-1, Fransa'yı 3-0 yenen A Milli Takım, Sırbistan'a 3-1 mağlup oldu.

Son 16 turunda Hırvatistan karşısında zorlansa da sahadan 3-2'lik galibiyetle ayrılmasını bilen ay-yıldızlılar, çeyrek finalde Hollanda ile karşı karşıya geldi. Çeyrek finale gelene kadar rakiplerine set dahi vermeyen 2015 ve 2017'nin finalisti Hollanda'yı rahat bir şekilde 3-0 mağlup eden Türkiye, son 4'e kaldı. Polonya ile yarı finalde karşılaşan Filenin Sultanları rakibine sadece tek set verdi ve finale tek mağlubiyetle yükseldi!

SIRBİSTAN NAMAĞLUP FİNALDE
Yarı finalde İtalya'yı 3-1'le geçen Sırbistan, 2019 Avrupa Şampiyonası'nda finale kadar oynadığı 8 maçtan da galibiyetle ayrıldı. Son şampiyon Sırbistan'ın organizasyonda 2 altın, 1 gümüş ve 2 bronz olmak üzere 5 madalyası bulunuyor.

MİLLİLERİN AVRUPA ŞAMPİYONASI KARNESİ
Son 5 organizasyonun 4'ünde yarı finale yükselme başarısı gösteren ay-yıldızlı ekip, şampiyonada şu ana kadar 1 gümüş ve 2 bronz madalya kazandı. 2003'te gümüş madalya alan milli takım, 2011 ve 2017 yıllarında da üçüncü oldu. Milliler 2015'te ise dördüncü sırada kaldı.

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Sultanlar geri döndü! Final seti oynanıyorSultanlar geri döndü! Final seti oynanıyor
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Anahtar Kelimeler:
Türkiye Sırbistan Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası

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