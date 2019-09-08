Türkiye 2 - 3 Sırbistan

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Ankara'da düzenlenen 2019 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nın finalinde Sırbistan ile karşı karşıya geldi. 16 yıl sonra tarihimizde ikinci kez finale yükselmeyi başaran Filenin Sultanları, rakibine 3-2'lik sonuçla yenilerek Avrupa ikincisi oldu.

1. SET SONUCU: 25 - 21

2. SET SONUCU: 21 - 25

3. SET SONUCU: 21 - 25

4. SET SONUCU: 25 - 22

FİNAL SETİ SONUCU: 13 - 15

FİNALE 1 YENİLGİYLE GELDİK

Son Avrupa üçüncüsü Türkiye, finale gelene kadar oynadığı 8 maçta, 7 galibiyet ve 1 mağlubiyet aldı. A Grubu'nda sırasıyla Yunanistan'ı 3-0, Finlandiya'yı 3-2, Bulgaristan'ı 3-1, Fransa'yı 3-0 yenen A Milli Takım, Sırbistan'a 3-1 mağlup oldu.

Son 16 turunda Hırvatistan karşısında zorlansa da sahadan 3-2'lik galibiyetle ayrılmasını bilen ay-yıldızlılar, çeyrek finalde Hollanda ile karşı karşıya geldi. Çeyrek finale gelene kadar rakiplerine set dahi vermeyen 2015 ve 2017'nin finalisti Hollanda'yı rahat bir şekilde 3-0 mağlup eden Türkiye, son 4'e kaldı. Polonya ile yarı finalde karşılaşan Filenin Sultanları rakibine sadece tek set verdi ve finale tek mağlubiyetle yükseldi!