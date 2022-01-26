Türkiye 2021 Fair Play Ödülleri aday belirleme süreci başladı

Türkiye 2021 Fair Play Ödülleri aday belirleme sürecinin başladığı bildirildi.

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesinden (TMOK) yapılan açıklamada, fair play bilincinin ülke genelinde yaygınlaşması ve benimsenmesine yönelik faaliyetleri kapsamında, örnek davranışlar sergileyen kişi, kurum ve kuruluşların takdir ve teşvik edilmeleri, toplumun ve özellikle yetişmekte olan genç kuşakların bu yönde özendirilmeleri için organize ettiği Türkiye Fair Play Ödülleri aday belirleme sürecinin başladığı belirtildi.

"Sportif davranış", "sportif kariyer" ve "sportif tanıtım" dallarında aday gösterilecek kişi, kurum ve kuruluşlarla ilgili doldurulacak başvuru formlarının en geç 28 Şubat Pazartesi günü akşamına kadar TMOK Fair Play Komisyonuna ulaştırılmasının gerektiği kaydedildi.

