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Türkiye 2’ncisi an takıma tebrik

MALATYA HABERLERİ  | 30.09.2020 11:33 | Son Güncelleme

Teknofest’te Türkiye 2’ncisi alan Anatolia Takımı tebrik edildi.Malatya Milletvekili Ahmet Çakır, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar ve İl Milli Eğitim Müdürü Battal Kanbay Teknofest’te Uçan Araba Tasarım Yarışmasında Türkiye 2’ncisi olan Selahaddin Eyyubi Anadolu İmam Hatip Lisesi Anatolia Takımını okullarında ziyaret ederek, tebrik ettiler.

Teknofest’te Türkiye 2’ncisi alan Anatolia Takımı tebrik edildi.
Malatya Milletvekili Ahmet Çakır, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar ve İl Milli Eğitim Müdürü Battal Kanbay Teknofest’te Uçan Araba Tasarım Yarışmasında Türkiye 2’ncisi olan Selahaddin Eyyubi Anadolu İmam Hatip Lisesi Anatolia Takımını okullarında ziyaret ederek, tebrik ettiler. Anatolia Takımı öğrencileri Ali Mirza Küçükarslan, Tahsin Yiğit, Nurefşan Binici ve İkranur Şevval Toptaş yarışmada derece yapan projelerini tanıttı. İl Milli Eğitim Müdürü Battal Kanbay, öğrencilerin başarısının kendilerine büyük bir mutluluk yaşattığını belirterek, öğrencileri tebrik etti. Kanbay, "Bu başarıyı bizlere yaşatan öğretmenlerimize, okul idarecilerimize, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüze ve bu projeyi destekleyen Yeşilyurt Belediyesine çok teşekkür ediyorum. Öğrencilerimizin her zaman yanında olarak bu başarıları daha da artırmak istiyoruz. Bu tür başarılar hem İlimiz hem de ülkemiz için büyük önem taşımaktadır" dedi.
Öğrencileri tebrik eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar ise "Öğrencilerimizi, okul idarecilerini tebrik ediyorum, başarılarının daim olmasını diliyorum. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." temennisinde bulundu.
Malatya Milletvekili Ahmet Çakır da, "Çocuklarımız bu projeyle başarıya imza attılar, gelecekte bu çalışmaların çok daha iyi boyutlara ulaşacağına inanıyorum. Ekibimizi yürekten tebrik ediyorum" diye konuştu.

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