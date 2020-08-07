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Türkiye 37.’si, Başkan Fadıloğlu’na Teşekkür Etti

GAZİANTEP HABERLERİ  | 07.08.2020 11:35 | Son Güncelleme

YKS 2020’de sayısal alanda Türkiye 37.’si olan Serhan Aytekin, kendisine sunulan imkanlar için Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu’nu ziyaret ederek teşekkür etti.

Türkiye 37.’si, Başkan Fadıloğlu’na Teşekkür Etti

YKS 2020’de sayısal alanda Türkiye 37.’si olan Serhan Aytekin, kendisine sunulan imkanlar için Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu’nu ziyaret ederek teşekkür etti. Aytekin’i tebrik eden Rıdvan Fadıloğlu, eğitime yönelik yatırım ve sundukları imkanların artarak devam edeceğini vurguladı.
Şehitkamil Sanat Merkezi (ŞSM) içerisinde yer alan Sanat Kütüphanesi’nde çok önemli bir başarı öyküsü yazıldı. Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 2020’ye Sanat Kütüphanesi’nde hazırlanan ve yapılan sınavda sayısal alanda çok önemli bir başarı elde ederek Türkiye 37.’si olan Serhan Aytekin, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu’nu makamında ziyaret etti. Sağlanan nitelikli eğitim imkanının başarısında önemli bir yere sahip olduğunu dile getiren Serhan Aytekin, tıp fakültesinde okuyarak doktor olmak istediğini kaydetti.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, anasınıfından üniversite bitimine kadar öğrencilere her türlü imkanı sunma gayretinde olduklarının altını çizdi. Serhan’a, akademik hayatında başarı dileyen Başkan Fadıloğlu, ziyaret sonunda yaptığı açıklamada, “Ben öncelikle Serhan’ı tebrik ediyorum ve başarılarının devamını diliyorum. Tabi Şehitkamil Belediyesi olarak eğitimin her noktasında öğrencilerimize destek vermeye gayret gösteriyoruz. Anasınıfından başlayıp üniversiteye giden yolda her türlü imkanları öğrencilerimize sunmaya çalışıyoruz. Tabi Serhan’ın da bu başarısı bir tesadüf değil. Sistemli çalışmanın neticesinde bugün Türkiye 37.’si olarak istediği bölüme girmeye hak kazandı. Akademik başarı önemli ama bunun yanında iyi insan olma en önemlisi. Serhan’a ve kendisini yetiştiren ailesine teşekkür ediyorum. Donanımlı bir kardeşimiz, yolu ve bahtı açık olsun. Allah, gönlüne göre versin. İnşallah yarın nitelikli bir doktor olarak memleketimize, ülkemize ve insanlığa hizmet edecek” dedi.
Kendisine sağlanan imkanları en iyi şekilde değerlendirdiğini anlatan YKS Türkiye 37.’si Serhan Aytekin, “Ben Abdulkadir Konukoğlu Fen Lisesi’nden mezun oldum. YKS sayısal alanda Türkiye 37.’si olarak dereceye girdim. Bu süreç içerisinde ağırlıklı olarak kış döneminde çalıştım. Ondan önce de 11. sınıftan itibaren çalışmalarıma başladım. Eksikliklerimi 11. sınıftan itibaren kapatmaya başladım. Düzenli bir şekilde çalışmaları yaptım ve neticesinde bu başarıyı sağladım. Bu süreç içerisinde Şehitkamil Sanat Kütüphanesi’ni de kullandım ve oradaki imkanlardan faydalandım. Her türlü desteği aldım. Bu konuda başta değerli Başkanımıza ve ekibine yürekten teşekkür ediyorum. Böyle bir ziyareti gerçekleştirmekten dolayı da çok mutlu oldum” ifadelerini kullandı.
Ziyaret sonunda Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, YKS 2020’de sayısal alanda Türkiye 37.’si olan Serhan Aytekin’e, akademik hayatına katkı sunacak bir armağan verdi.

Türkiye 37.’si, Başkan Fadıloğlu’na Teşekkür Etti

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