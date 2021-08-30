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Türkiye, AB'nin Dijital Kovid-19 Sertifika Sistemine dahil edildi

30.08.2021 19:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konuya ilişkin karar, 20 Ağustos'ta AB Resmi Gazetesi'nde yayımlandı

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM), Türkiye'nin Avrupa Birliği'nin (AB) Dijital Kovid-19 Aşı Sertifikası Sistemi'ne dahil edildiğini açıkladı.

SHGM'nin internet sitesinde yer alan duyuruda şu ifadelere yer verildi:

"Dışişleri Bakanlığınca yapılan bilgilendirme çerçevesinde, AB'nin Dijital Kovid-19 Aşı Sertifikası Sistemi'ne dahil edilerek, ülkemiz tarafından tanzim olunan aşı sertifikalarına eşdeğerlik verilmesine yönelik yeterlilik kararı (Adequacy Decision) 19 Ağustos'ta AB Komisyonu tarafından kabul edilerek, 20 Ağustos'ta AB Resmi Gazetesi'nde yayımlanmıştır."

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