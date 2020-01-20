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  4. Türkiye Açık Kick Boks Şampiyonası’na İlkadım Belediyesi damga vurdu

Türkiye Açık Kick Boks Şampiyonası’na İlkadım Belediyesi damga vurdu

SAMSUN HABERLERİ  | 20.01.2020 16:02 | Son Güncelleme

İlkadım Belediyesi Kick Boks Takımı “Türkiye Açık Kick Boks Şampiyonası"ndan 2 altın 1 gümüş 4 bronz madalyayla ile döndü.

İlkadım Belediyesi Kick Boks Takımı “Türkiye Açık Kick Boks Şampiyonası"ndan 2 altın 1 gümüş 4 bronz madalyayla ile döndü. Şampiyonada “büyük bayanlar” kategorisinde Devrim Aydın, “Genç Erkekler” kategorisinde ise Cengiz Avcu Türkiye şampiyonu oldu.
Antalya’nın Konyaaltı ilçesinde düzenlenen turnuvaya, 81 ilden gençler ve büyükler kategorisinde yaklaşık 2 bin sporcu katılım sağladı. Antrenör Fatih Karagöl gözetiminde çalışmalarına devam eden Turuncu mavili kulübün kick boks sporcuları şampiyonada rüzgarlar estirdi. İlkadım Belediyespor’un farklı kilo ve kategorilerde mücadele eden ve Antalya’da düzenlenen Türkiye Açık Kick Boks Şampiyonası’nda genç erkekler full contact kategorisinde ringe çıkan Cengiz Avcı güçlü rakiplerini geride bırakarak Türkiye şampiyonu oldu. Büyük erkeklerde Altuğ Demir Türkiye ikincisi oldu. Büyük Bayanlar kategorisinde ise zorlu rakiplerini mağlup etmeyi başaran Devrim Aydın Türkiye Şampiyonu olurken Tuğbanur Kıvrak ise Türkiye üçüncüsü oldu.

“Başarılarını madalya ile taçlandırdılar”
Birbirinden heyecanlı karşılaşmalara sahne olan şampiyona sonunda madalya almaya hak kazanan sporcular ve madalyaları ise şöyle: Büyük bayan low kick kategorisinde 48 kilogram Büşra Taştemir birinci,52 kilogram Hamide Yavuz üçüncü, büyük bayan full contact 48 kilogram Neslihan Şakşak üçüncü, genç bayan full contact Hilal Alaca üçüncü, yıldız bayan kick lightta 42 kilogram Zeynep Gülcan birinci olurken erkek kategorisinde yarışan Ekrem Gürcan Turğul ise ikinci, genç erkek full contact 84 kilogramda Sefa Gökdemir ise şampiyonu üçüncü olarak tamamladı.

“Sporcularımız başarılarını uluslararası platforma taşıyorlar”
Türkiye Açık Kick Boks Şampiyonası’nda madalya kazanan sporcuları tebrik eden İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, “Kulüp sporcularının bu turnuvadan da önemli bir başarı ile dönmüş olmalarının kendilerini bir kez daha sevindirdiğini ve gururlandırdığını söyledi. Turnuvanın milli takıma giden yolda basamaklardan biri olduğuna vurgu yapan İlkadım Belediyespor Onursal Başkanı Necattin Demirtaş, “İlkadım Belediyespor artık kabuğuna sığmıyor. Kulübümüz ulusal başarılarımızı uluslararası platformlara taşıyor. Turnuvada başarılı olan tüm sporcularımı ve antrenörlerini canı gönülden kutluyor, başarılarının artarak devam etmesini temenni ediyorum. Milli takım yolunda da tüm sporcularımıza başarılar diliyorum” dedi.

"2 sporcumuz Türkiye birincisi oldu"
Türkiye şampiyonasına katılan sporcuları elde ettikleri dereceler için kutlayan İlkadım Belediyesi Spor Müdürü Hakan Karaman, "Kick boks bu sezon açılan branşlarımızdan biri ve şuan 7 sporcumuz var. Bu sporcularımız Antalya’da kendilerini gösterme imkanı buldu. 2 sporcumuz Türkiye birincisi, bir sporcumuz Türkiye ikincisi biride Türkiye üçüncüsü oldu. Katıldığımız tüm şampiyonada alınan bu madalyaların önemi büyük" diye konuştu.

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