Türkiye Adalet Akademisinden "Avrupa Yargı Eğitim Ağı" girişimi

AYBÜKE İNAL - Türkiye Adalet Akademisi, Avrupa Birliğine (AB) üye ülkelerin hakim ve savcılara yönelik eğitim programlarını gözlemlemek ve Türkiye'deki eğitim standardını üst seviyeye çıkarmak amacıyla Avrupa Yargı Eğitim Ağı'na (EJTN) gözlemci statüsünde üyelik başvurusu yaptı.

Türkiye Adalet Akademisi Başkanı Muhittin Özdemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hukuk eğitimi alanında yaklaşık 93 farklı ülkeyle ilişkileri olduğunu, AB ile Avrupa Konseyi'nin projelerine paydaş olduklarını ve insan hakları alanında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) ile Konsey'in İnsan Hakları Eğitim (HELP) platformunda ortak eğitimler verdiklerini belirtti.

AB'nin hakim ve savcı eğitimleriyle ilgili düzenlemeler yapan Avrupa Yargı Eğitim Ağı (EJTN) isimli örgütüne de gözlemci üye sıfatıyla başvuruda bulunduklarını da aktaran Özdemir, başvurunun gerekli araştırmalardan sonra eylül ayında karara bağlanacağını ifade etti.

Başvuru sürecine ilişkin AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger ile bir toplantı gerçekleştirdiklerini belirten Özdemir, "Kendileri bizi destekleyeceklerini, bir mektupla EJTN'nin yönetim komitesine bildireceklerini söylediler." dedi.