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Türkiye-Afrika Medya Zirvesi sona erdi

26.05.2022 19:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye-Afrika Medya Zirvesi sona erdi

İSTANBUL (AA) - Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca, 25 Mayıs Afrika Günü vesilesiyle düzenlenen "Türkiye-Afrika Medya Zirvesi" özel oturumla tamamlandı.

Türkiye Aşı Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Ateş Kara, Hilton İstanbul Bakırköy'de iki gün süren zirvenin kapanışında gerçekleştirilen özel oturumda TURKOVAC aşısı hakkında bilgi verdi.

TURKOVAC'ın Kovid-19'a karşı etkili olduğunu ve hiçbir yan etkisinin bulunmadığını belirten Prof. Dr. Kara, yerli ve milli aşının güvenlik verilerinin çok yüksek olduğunu söyledi.

Aşılarda en önemli noktanın virüse karşı koruması ve istenmeyen yan etkisinin bulunmaması olduğuna dikkati çeken Kara, TURKOVAC'la ilgili geliştirme çalışmalarının devam ettiğini aktardı.

Türkiye Biyoteknoloji Enstitüsü Başkanı Doç. Dr. Rabia Çakır Koç, TURKOVAC'ın inaktif bir aşı olduğunu, Türkiye'nin TURKOVAC ile birlikte aşı geliştirebilir konuma geldiğini ifade etti.

Özel oturumda, ASELSAN, HAVELSAN, ROKETSAN ve TUSAŞ görevlileri, Türk savunma sanayii alanında yapılan çalışmaları sunum eşliğinde anlattı.

ASELSAN Teknoloji ve Yenilikçilik Yönetimi Direktörü Ali Ekiz, ASELSAN'ın yapısı, faaliyet alanları ve çalışmaları hakkında bilgiler paylaşırken, 2021'de Kovid-19 salgınına rağmen ihracat faaliyetlerinin devam ettiğini vurguladı.

HAVELSAN Kuzey Afrika Müdürü Vural Erol, savunma, simülasyon, bilişim, ülke güvenliği ve siber güvenlik alanlarında çalışma yürüttüklerini, bu konularda Afrika ülkeleriyle çalışmaları genişletmek istediklerini aktardı.

ROKETSAN Pazarlama Departmanı Görevlisi Hakan Aktulga, 1988'de kurulan, bugün 3900 kişinin istihdam edildiği şirketin çalışmaları ve üretim alanları hakkında bilgiler verdi.

TUSAŞ Teknik Yöneticisi Caner Şentürk ise Türkiye'ye özgü, milli ve yerli ürünleri üretebilen bir şirket konumuna ulaştıklarını dile getirdi.

Türkiye'de savunma sanayinin çok iyi noktalara geldiğine vurgu yapan Şentürk, TUSAŞ'ın bunun en güzel örneklerinden olduğunu sözlerine ekledi.

Zirve, oturumun ardından sona erdi.

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