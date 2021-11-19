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Türkiye Ampute Futbol Milli Takımı üst üste ikinci kez Avrupa Şampiyonu oldu

19.11.2021 21:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ampute Futbol Milli Takımı, Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası'nın finalinde İspanya'yı 6-0 yenerek üst üste ikinci kez şampiyon oldu.

Türkiye Ampute Futbol Milli Takımı üst üste ikinci kez Avrupa Şampiyonu oldu

Ampute Futbol Milli Takımı, Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası'nın finalinde İspanya'yı 6-0 yenerek üst üste ikinci kez şampiyon oldu.

Türkiye, Polonya'nın Krakow kentinde düzenlenen Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası'nın finalinde İspanya'yla karşılaştı.

6. dakika Ömer Güleryüz'ün attığı golle 1-0 öne geçen Milli Takım, yine Güleryüz'ün attığı golle 10. dakikada farkı 2'ye çıkardı. 21. dakikada Kemal Güleş'le 3-0'ı ve Rahmi Özcan'la 24. dakikada 4-0'ı bulan Türkiye, ikinci yarıya da golle başladı.

İkinci yarının gollerini de 26. dakikada Güleryüz ve 42. dakikada Kemal Güleş attı. Türkiye, İspanya'yı 6-0 yenerek şampiyon oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye sizinle gurur duyuyor çocuklar

Türkiye'de birçok bakan ve muhalefet liderleri, ikinci kez üst üste şampiyon olan Ampute Milli Futbol Takımı'nı tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası'nda üst üste ikinci şampiyonluğu elde ederek büyük bir başarı hikayesi yazan Ampute Futbol Milli Takımımızı canıgönülden tebrik ediyorum. Türkiye sizinle gurur duyuyor çocuklar." ifadelerini kullandı.

Ampute Futbol Milli Takımı, şampiyonluk kupasını düzenlenen törenle aldı. Ömer Güleryüz, turnuvayı hem "gol kralı" hem de "en değerli oyuncu" unvanıyla tamamladı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Engelli Federasyonları Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Erdem, millilerin Gaziler Günü'nde aldığı başarıya dikkati çekerek, "Son şampiyon, bu akşam mükemmel bir oyunla kupayı tekrar kazandı. Futbolumuza, ülkemize hayırlı olsun. Hocamızı, federasyon başkanımızı tebrik ediyoruz. TFF olarak engelli futbolunun dünya genelinde markalaşması için 15 yıldır gerekeni yapıyoruz. Başkanımız Nihat Özdemir başta olmak üzere, bu özveriyi gösteriyoruz. Engelli futbolunun daha iyi yerlere ulaşması için TFF olarak maddi manevi yanlarındayız. Bugün Gaziler Günü, tüm gazilerimize armağan ediyoruz. Büyük Türkiye'ye de bu yakışır. Gururluyuz, mutluyuz." ifadelerini kullandı.

UEFA da Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası'nı ilk sırada tamamlayan Türkiye'yi tebrik etti.

UEFA'nın Twitter'daki sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Ampute Futbol Milli Takımı'nın finalde İspanya'yı 6-0 yendiği belirtilerek, "Tebrikler Türkiye." ifadesine yer verildi.

https://twitter.com/UEFA/status/1439677051313827841?s=20

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