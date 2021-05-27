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Türkiye-Azerbaycan

27.05.2021 19:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye-Azerbaycan

A Milli Futbol Takımı'nın Azerbaycan ile Antalya'da yapacağı hazırlık maçının hakem ve takım kadroları şöyle:

Stat: Alanya Bahçeşehir Okulları

Hakemler: Genc Nuza, Fatlum Berisha, Bujar Selimaj (Kosova)

Türkiye: Altay Bayındır, Mert Müldür, Merih Demiral, Çağlar Söyüncü, Rıdvan Yılmaz, Taylan Antalyalı, Kaan Ayhan, Halil Akbunar, Orkun Kökçü, Cengiz Ünder, Halil Dervişoğlu

Azerbaycan: Balayev, Medvedev, Badavi Hüseynov, Krivotsyuk, Jafarguliyev, Abbas Hüseynov, Garayev, Makhmudov, İbrahimli, Sheydaev, Alaskarov

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Anahtar Kelimeler:
Azerbaycan

Antalya Namaz Vakitleri 27 Mayıs Perşembe

İmsak
03:54
Sabah
05:35
Öğle
12:59
İkindi
16:49
Akşam
20:14
Yatsı
21:47

Antalya Nöbetçi Eczaneler27 Mayıs Perşembe

Anadolu Eczanesi
Muratpasa
Gülay Eczanesi
Muratpasa
Kadıoğlu Eczanesi
Muratpasa
Müğren Eczanesi
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Yeni Korkuteli Eczanesi
Muratpasa
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