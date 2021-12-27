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Türkiye Badminton Şampiyonası sona erdi

27.12.2021 19:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye Badminton Şampiyonası sona erdi

Ankara'da düzenlenen Türkiye Badminton Şampiyonası'nda müsabakalar tamamlandı.

Türkiye Badminton Federasyonu Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde 7 gün süren organizasyonda 143 kulüpten 683 sporcu mücadele etti.

Şampiyonada dereceye giren sporcular şöyle:

- Tek erkekler

1. Emre Lale (Bursa Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Derneği)

2. Nurullah Saraç (Ankara EGO Spor Kulübü)

3. Murathan Eken (Çorum Belediyespor)

3. Yusuf Yaşar (İstanbul Büyükşehir Belediyespor)

- Tek kadınlar

1. Aliye Demirbağ (Elazığ Belediyesi Ulaşım Spor Kulübü Derneği)

2. Özge Bayrak (Bursa Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Derneği)

3. Büşra Ünlü (Ferdi)

3. Betül Söner (İstanbul Büyükşehir Belediyespor)

- Çift erkekler

1. Serdar Koca-Serhat Salım (Bursa Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Derneği)

2. Hasan Berkay Günbaz (İstanbul Gaziosmanpaşa Belediyesi Gençlik ve Spor)-Nurullah Saraç (Ankara EGO Spor Kulübü)

3. Mehmet Çapar-Emre Sönmez (Erzincan Telekom Spor Kulübü)

3. Murathan Eken (Çorum Belediyespor)-Mert Tunco (Erzincan İl Özel İdaresi Spor Kulübü Derneği)

- Çift kadınlar

1. Zehra Erdem-İlayda Nur Özelgül (Erzincan İl Özel İdaresi Spor Kulübü Derneği)

2. Betül Söner (İstanbul Büyükşehir Belediyespor)-Naime Yılmaz (Bursa Osmangazi Belediye Spor Kulübü)

3. Sare Ece Başakın-Yasemen Bektaş (Erzincan Telekom Spor Kulübü)

3. Büşra Yalçınkaya-Fatma Nur Yavuz (Ankara Elmadağ Belediyesi Hasanoğlan Spor Kulübü)

- Karışık çiftler

1. Emre Sönmez (Erzincan Telekom Spor Kulübü)-Zehra Erdem (Erzincan İl Özel İdaresi Spor Kulübü Derneği)

2. Emre Lale-Özge Bayrak (Bursa Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Derneği)

3. Mert Tunco-İlayda Nur Özelgül (Erzincan İl Özel İdaresi Spor Kulübü Derneği)

3. Abdulsamet Özdemir (Erzincan İl Özel İdaresi Spor Kulübü Derneği)-Sare Ece Başakın (Erzincan Telekom Spor Kulübü)

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