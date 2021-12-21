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Türkiye Baja Kupası finaline kar engeli

21.12.2021 17:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye Baja Kupası finaline kar engeli

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) ile Düzce Otomobil ve Offroad Kulübü tarafından Düzce'de düzenlenmesi planlanan Türkiye Baja Kupası final ayağı, kar yağışı nedeniyle iptal edildi.

TOSFED'den yapılan yazılı açıklamada, 24-26 Aralık tarihlerinde organize edilecek etkinliğin finali olan 4. ayağının kar yağışı nedeniyle gerçekleştirilemeyeceği belirtildi.

Açıklamada, "Bölgede hafta sonu yoğun kar yağışı devam edeceği ve müdahale-kurtarma operasyonu yürütecek kamu kuruluşlarından gelen olumsuz bilgiler neticesinde etkinlik iptal edilmiştir. Buna göre kupa klasmanı için sürücülerin 3 yarıştan aldıkları en iyi sonuç esas alınacaktır." ifadesine yer verildi.

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