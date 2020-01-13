Türkiye, Barış Pınarı Harekatı bölgesine desteğini sürdürüyor

Her iki ilçede insani yardım faaliyetlerini sürdüren SUDKOM, aynı gün Tel Abyad ilçesine de AFAD-TMO-KIZILAY iş birliğiyle temin edilen 4 tırdan oluşan 100 tonluk ekmeklik un ulaştırdı. Unlardan 25 tonluk kısmının Tel Abyad Yerel Meclisi tarafından işletilen fırına, 75 tonunun ise AFAD-Tel Abyad Meclisi iş birliğinde depolanarak insani yardım faaliyetleri kapsamında ihtiyaç olan yerlere ulaştırılması planlandı.

AFAD, Türk Kızılay, İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) Vakfı öncülüğündeki farklı sivil toplum kuruluşları tarafından temin edilen insani yardım malzemeleri, AFAD organizasyonuyla ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor.

Şanlıurfa Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Şanlıurfa Valiliği Suriye Destek ve Koordinasyon Merkezi (SUDKOM) koordinesinde Tel Abyad ve Rasulayn ilçelerindeki mağdur ve mazlum halka kapsamlı kamu hizmeti veriliyor.

AFAD tarafından temin edilen bir tır şişelenmiş içme suyu da insani yardım faaliyetleri kapsamında bölge halkına ulaştırıldı.

Güvenli hale geldiği için Türkiye'den ve Suriye'nin diğer kesimlerinden gelerek Türkiye'nin kontrolündeki Tel Abyad'a yerleşen yerel halka en büyük desteği veren AFAD ve Türk Kızılay, burada yaşamaya başlayanların ihtiyaç durumuna göre belirlenen insani yardım malzemelerini temin etmeye devam ediyor.

Sahada görevli AFAD personellerince kayıt altına alınan ihtiyaç sahiplerine yönelik yardımlar bazen evlerine teslim edilirken bazen de mahallelerde planlı bir şekilde dağıtılıyor.

En son AFAD ve Türk Kızılay tarafından temin edilen 270 gıda kolisi Tel Abyad'da halka dağıtıldı.

