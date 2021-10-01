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Türkiye Basketbol 1. Ligi

01.10.2021 20:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Balıkesir Büyükşehir Belediyespor: 63 - Antalya Güneşi: 60

İSTANBUL (AA) - Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde 2021-2022 sezonun ilk maçında Balıkesir Büyükşehir Belediyespor, Antalya Güneşi'ni 63-60 mağlup etti.

Kurtdereli Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını 33-19 önde bitiren Balıkesir Büyükşehir Belediyespor, karşılaşmayı da 63-60 kazandı.

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