Türkiye Basketbol 1. Ligi play-off yarı finali

Türkiye Basketbol 1. Ligi play-off yarı final üçüncü maçında Semt77 Yalovaspor, Büyükşehir Hastanesi Konyaspor Basketbol'u 98-66 yenerek seride 2-1 öne geçti.

90. Yıl Spor Salonu'nda oynanan maçın ilk yarısını 44-40 önde tamamlayan ev sahibi ekip, ikinci yarıda farkı açtı ve salondan 98-66 galip ayrıldı.

Üç galibiyete ulaşan takımın finale yükseleceği seride dördüncü karşılaşma, 4 Haziran Cuma günü yine Yalova'da oynanacak.



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