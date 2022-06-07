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Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde play-off final programı belli oldu

07.06.2022 11:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsunspor ile Beysu Konyaspor Basketbol arasındaki final serisinde 3 galibiyete ulaşacak takım ING Basketbol Süper Ligi'ne yükselecek

İSTANBUL (AA) - Misli.com Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde play-off final serisinin maç programı belli oldu.

Ligde normal sezonu lider tamamlayan Manisa Büyükşehir Belediyespor, ING Basketbol Süper Ligi'ne yükseldi. Süper Lig'e çıkacak 2. takımın belirleneceği play-off'ta final serisine geçildi.

Normal sezonu ikinci bitiren Samsunspor, çeyrek finalde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor'u, yarı finalde ise Mamak Belediyespor'u geçerek finale geldi.

Normal sezon üçüncüsü Beysu Konyaspor Basketbol ise çeyrek finalde TED Ankara Kolejliler, yarı finalde de Sigortam.net'i eledi.

Samsunspor ile Beysu Konyaspor Basketbol arasında yapılacak play-off final serisinde 3 galibiyete ulaşacak ekip, adını Türkiye'nin en üst düzey basketbol ligine yazdıracak.

Normal sezonu üstte bitiren Samsunspor'un ev sahibi avantajına sahip olacağı seride maçlar 10, 12 ve 16 Haziran'da yapılacak. Gerekmesi durumunda diğer maçların programı ise daha sonra açıklanacak.

Final serisinde program şöyle:

10 Haziran Cuma:

18.00 Samsunspor-Beysu Konyaspor Basketbol (Mustafa Dağıstanlı)

12 Haziran Pazar:

16.00 Samsunspor-Beysu Konyaspor Basketbol (Mustafa Dağıstanlı)

16 Haziran Perşembe:

18.00 Beysu Konyaspor Basketbol-Samsunspor (Selçuklu Belediyesi)

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