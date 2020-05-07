Türkiye Belediyeler Birliği’nden Filistin Yerel Yönetimler Birliği’ne Destek!

Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Filistin Belediyeler Birliği Başkanı ve Ramallah Belediye Başkanı Musa Hadid ile telekonferans aracılığıyla buluştu.

Başkan Şahin, toplantıda pandemi sürecinde ortak masa oluşturulup Filistin’e online eğitim, araç desteği ve sosyal yardım yapılaması için devreye girdi, ayrıca ülkenin Corona Virüs’le (COVİD-19) mücadeleye karşı Avrupa’ya ve ABD’ye göre başarılı olmasındaki etmenleri sıraladı. Filistinli Başkan Musa Hadid ise uluslararası arenada Türkiye’nin salgına karşı çalışmalarını dikkatle takip ettiğine vurgu yaparak Türkiye’nin tedbir haritasından övgüyle bahsetti.

Filistin’e online eğitim, araç desteği ve sosyal yardım

Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Türkiye Belediyeler Birliği’nin çok büyük bir çatı kuruluş olduğunu belirterek, “Bu kuruluşta eğitim alt yapımız var. Bunu uzaktan eğitime dönüştürmüş durumdayız. Artık yeni normalleşme adı altında bir dünyayı deneyimliyoruz. Bu nedenle eğitimin aksamaması adına sanal ortamda kendi vatandaşımıza dönük organize ettiğimiz eğitimleri çok rahat bir şekilde sizlere ulaştırabiliriz. Bir diğer ikinci hususta hem TİKA’nın hem de TBB’nin araç desteği olmuştu Filistinli kardeşlerimize. Bu araç desteğini Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda pandemi sürecinde yeni bir iş birliği çerçevesinde Filistin yerel yönetimler birliği genel sekreterliği ile Türkiye Belediyeler Birliği Genel Sekreterliğinin istişareleri aracılığıyla ihtiyaçlarımızı önümüze serelim ve talimatlar doğrultusunda çalışmamız başlasın. 3’üncü olarak da 2019 yılında Filistin’de Ramazan’da iftar vermiştik. Bizim çok sayıda kardeş belediyemiz var. Bu kardeş belediyelerimiz üzerinden pandemi sürecinde ne yapabileceğimizi aydınlığa kavuşturmak amacıyla istişare edelim. Dolayısıyla hem eğitim hem araç desteği hem de sosyal yardımlarla ilgili bize düşen ne varsa Filistinli kardeşlerimiz için vermeye hazırız” dedi.

"Türkiye’nin en büyük gücü sağlıkta dönüşüm"

Pandemi sürecinde özellikle Cumhurbaşkanlığı, İçişleri Bakanlığı tarafından çıkarılan genelgelerin en büyük uygulayıcısının belediyeler olduğunu söyleyen Başkan Şahin, “O nedenle merkezi hükümetle yerel belediyeler arasındaki güçlü koordinasyon en büyük gücümüz oldu. Türkiye’yi bu pandemi sürecinde güçlendiren en büyük faktör sağlıkta dönüşüm oldu. Doğan her çocuğun sigortalı doğduğu güçlü bir sağlık alt yapısıyla sosyal devlet anlayışına uygun kurumsal yapıyı sağlamlaştırdık. Sağlık ve sosyal güvenlik sisteminin ne kadar güçlü ve gerekli olduğunu biz pandemi sürecinde gördük. Maske üretimi ve sağlık kapsamında büyük bir tedarik zincirine sahibiz. 56 ülkeye ABD başta olmak üzere sağlık seti gönderdik. İnsani bakış çok önemlidir. Yardımseverlik ve dayanışmanın büyük önem taşıdığı bu süreçte çok iyi dersler çıkarabiliriz” diye konuştu.

"Türkiye’nin yardımseverliğini Filistin çok iyi biliyor"

Filistin Belediyeler Birliği Başkanı ve Ramallah Belediye Başkanı Musa Hadid, küresel bir salgın haline dönüşen virüsten uluslararası arenada ciddi anlamda olumsuz etkiler meydana geldiğini dile getirerek, "Filistin’in 2 pandemisi var. Birincisi salgın ikincisi ise işgalci güçlerin saldırıları. Bu nedenle ülke olarak biz, salgın esnasında bir de işgalci güçlere karşı mücadele veriyoruz. Bundan dolayı da bizim üzerime düşen büyük sorumluluklar var. Seri toplantılar ve büyük krizler kapsamında ülkeler arası iş birliği ve dayanışma sergilememiz gerekiyor. İmkanlarımız kısıtlı. Filistinli vatandaşlarımızın iyi bir şekilde yaşam sürmesi için elimizden geleni yapıyoruz. Ayrıca Türkiye’nin yardımseverliğinin Filistinliler tarafından çok iyi bilindiğini belirtmek isterim. Salgına yönelik örnek tedbir çalışmalarınızda uluslarası basına yansıyor, takibini sık sık yapıyoruz" diye konuştu.



